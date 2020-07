De ouders van de 12-jarige Tyrel Fazliova zijn de wanhoop nabij. Vanwege een zeldzame leverziekte heeft hun zoontje met spoed een nieuwe lever nodig, maar het vinden van een goede donor blijkt lastig. En alsof dat nog niet erg genoeg is, dreigt nu ook het geld van de familie Fazliova op te raken.

In 2008 kreeg Tyrel voor de eerste keer een nieuwe lever, maar helaas doet deze nu vrijwel niets meer. Tot overmaat van ramp blijken zijn ouders geen match. In de hoop een goede donor te vinden, plaatsten ze een oproep op Facebook.

De ouders van Tyrel wonen samen met zijn broer en zus in Rotterdam. Erg breed hebben ze het thuis niet, waardoor ze niet makkelijk met de trein heen en weer kunnen. De moeder van Tyrel, Jedi, woont nu in de ziekenhuiskamer van haar zoon, terwijl ze zijn vader al in geen weken meer hebben kunnen zien.

Ronald McDonald Huis

Lange tijd verbleef Jedi in het Ronald McDonald Huis nabij het UMCG. Ze hadden daar, vanwege de operatie in 2008, nog een tegoed staan. Inmiddels is dat geld op, en geld voor meer overnachtingen heeft ze niet.

Om de zorgen voor de familie wat te verlichten is er een doneeractie opgezet. “Mijn dochter heeft ook in het ziekenhuis in Groningen gelegen”, vertelt initiatiefnemer Aletta Verhoeven. “Toen ik Tyrel voor het eerst zag moest ik gelijk aan mijn dochter denken, toen het zo slecht ging met haar.”

“Jedi verblijft nu constant bij Tyrel op de kamer. Ze leeft daar echt”, laat Verhoeven weten. “Ze hebben weinig geld voor eten, want zelf koken kan daar natuurlijk niet. Dan eet ze maar weer een boterham. In het Ronald McDonald Huis kan ze zelf koken en ook wassen. Het zou zo fijn zijn als ze daar weer terecht kan.”

Met de doneeractie hoopt Verhoeven genoeg geld op te halen zodat Jedi weer in het Ronald McDonald Huis kan slapen en de rest van de familie af en toe met de trein op bezoek kan komen.