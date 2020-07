Goed nieuws voor de zieke Tyrel Fazliova (12) die in een Gronings ziekenhuis op een nieuwe lever wacht: zijn vader, broer en zus kunnen eindelijk op bezoek komen. Na een oproep in Hart van Nederland woensdag is er massaal hulp aangeboden.

Het Ronald McDonald Fonds heeft contact gelegd met de familie en aangegeven dat ze welkom zijn in een Ronald McDonald Huis. Ze kunnen er een week verblijven. Daarnaast zijn er veel mensen die zich gemeld hebben als mogelijke donor. “Dat is natuurlijk het belangrijkste”, vertelt moeder Jedi tegen Hart van Nederland.

‘Zoveel lieve mensen’

De familie is geraakt door alle reacties. “Ik wist niet dat er zoveel lieve mensen waren”, zegt Jedi ontroerd. Haar zoon ligt al weken in het ziekenhuis. Vanwege een zeldzame leverziekte heeft Tyrel met spoed een nieuwe lever nodig, maar het vinden van een goede donor blijkt lastig.

De ouders van Tyrel wonen samen met zijn broer en zus in Rotterdam. Erg breed hebben ze het niet, waardoor ze niet makkelijk met de trein heen en weer kunnen. De tiener heeft daardoor zijn vader en broer en zus al weken niet gezien. Jedi woont nu in de ziekenhuiskamer van haar zoon. Ze wil 24 uur per dag bij hem zijn omdat zijn situatie snel kan verslechteren.

Inzamelingsactie gestart

Om de zorgen voor de familie wat te verlichten is er een inzamelingsactie opgezet. “Mijn dochter heeft ook in het ziekenhuis in Groningen gelegen”, legt initiatiefneemster Aletta Verhoeven uit. “Zo ben ik met Tyrel en zijn moeder in contact gekomen.”

Ze vond de situatie schrijnend, vertelt ze. “De moeder van Tyrel zal niet snel om hulp vragen. Maar ik zag hoe ze struggled.” Met de actie hoopt Verhoeven de financiële zorgen van de familie deels weg te kunnen nemen.

‘Echt geen woorden voor’

Mensen doneren niet alleen geld maar bieden ook aan om de familie op te halen in Rotterdam en naar het ziekenhuis in Groningen te brengen. “Ik heb er echt geen woorden voor. We zijn als gezin erg op onszelf. We krijgen normaal niet zoveel hulp. Maar mensen hebben echt gouden hartjes”, glundert Jedi.

De moeder van de zieke Tyrel dacht dat ze geen recht meer hadden op een verblijf in een Ronald McDonald Huis. Ze had daar in het ziekenhuis naar geïnformeerd, maar dat blijkt een misverstand te zijn. Volgens het Ronald McDonald Fonds is geldgebrek nooit een reden om mensen te weigeren. De mensen achter de inzamelingsactie waren daar niet van op de hoogte.

Bovenstaande reportage werd woensdag uitgezonden in Hart van Nederland.