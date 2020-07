Nog héél even geduld: de zomer komt er echt weer aan

Veel Nederlanders zullen het zich na een grijze en natte week afvragen: waar blijft de zomer? Voor hen is er nu goed nieuws: volgens Weer.nl is er warmere lucht onderweg naar ons land.

De warme lucht heeft al België bereikt en dat was donderdag te merken. In het zuiden waren er droge moment en liet de zon zich af en toe zien. Hierdoor liep de temperatuur in Zuid-Limburg nog op tot bijna 23 graden. Hoe anders was het beeld in de noordelijke provincies: daar waren perioden met regen en bleef het fris met maximaal 15 graden.

Langzaam warmere lucht

We hebben op dit moment nog te maken met een lagedrukgebied boven Engeland dat uit de restanten van tropische storm Edouard is ontstaan. Vrijdag belooft daardoor een kletsnatte en mogelijk stormachtige dag te worden. Maat het is niet alleen kommer en kwel: de buien worden langzaam naar het noorden en oosten geduwd en daar komt warmere lucht voor in de plaats.

Vanaf dan lijkt het dan gedaan te zijn met het koele en wisselvallige zomerweer waar we sinds het laatste weekend van juni mee te maken hadden. Zaterdag kan in het binnenland nog een enkele bui vallen, zondag blijft het al droog. Op beide dagen komt de zon behoorlijk door en wordt het geleidelijk al iets warmer.

Richting tropische sferen

En er is nog meer goed nieuws voor kampeerders in eigen land: na het weekend zet de stijgende lijn door. Er staat maar weinig wind die een droge lucht aanvoert. Hierdoor kan de zon het aardoppervlak goed opwarmen. Maandag wordt in Limburg mogelijk de 25 graden al aangetikt en dinsdag gebeurt dat op veel plaatsen in het binnenland.

Woensdag en donderdag komt het kwik waarschijnlijk nog wat hoger uit. In het zuiden zou dan het zelfs 27 of 28 graden kunnen worden. Naast flink wat zon ontstaan er ook wat stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. In de kustgebieden is het meestal zonnig, maar is het met 22 graden iets minder warm door een verkoelende zeewind.

Voor vakantiegangers in Nederland belooft het dus uitstekend zomerweer te worden, maar eerst moeten ze nog wel even door de zure appel heen bijten.