Vakantie zorgt voor grote drukte op Nederlandse wegen

De laatste regio in Nederland heeft inmiddels vakantie en dat betekent drukte op de Nederlandse wegen. Mensen vertrekken massaal naar hun vakantiebestemming die dit jaar, niet geheel onverwacht, vanwege de coronacrisis vaak in Nederland is.

“Deze zomer zijn veel mensen met de auto op vakantie”, vertelt een medewerker van de ANWB. “Vaak blijven ze in Nederland. Maar naast Nederlanders komen ook Belgen en Duitsers naar ons land. Ze zoeken een bestemming die met de auto te bereizen is en komen dan bij ons uit.”

Het is volgens de ANWB dan ook anders dan andere jaren. “Voorgaande jaren gingen veel mensen op vliegvakantie of naar het buitenland. Nederlanders vertrokken dus uit Nederland en daar kwamen Duitsers en Belgen voor in de plaats. Nu moeten zij de snelwegen delen met de in Nederland gebleven Nederlanders.”

Werkzaamheden

Daarnaast kregen reizigers zaterdag ook last van een flink aantal werkzaamheden rondom Utrecht en Den Haag. Vanwege de werkzaamheden en het vakantieverkeer stond er voor het middaguur al zo’n 260 kilometer aan file.

Het is heel druk op de weg door vakantieverkeer o.a. #A1, #A12 #N57 en wegwerkzaamheden bij Utrecht en Den Haag. Om 11.45 uur maar liefst 260 kilometer file pic.twitter.com/UBEwRf3b33 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) July 18, 2020

Mensen die zaterdag toch naar het buitenland vertrokken, konden in Hazeldonk terecht voor een gratis vakantiecheck door medewerkers van de ANWB, Kwik-Fit en Autotaalglas. Een medewerker van de ANWB spreekt van een goede opkomst, ongeveer even groot als vorig jaar.