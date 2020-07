Vakantiegangers doen laatste autocheck bij Hazeldonk: 'Regel je verzekeringen'

Nederlandse vakantiegangers die met de auto richting het zuiden van Europa rijden, konden zaterdag voor een laatste controle terecht bij verzorgingsplaats Hazeldonk. Net voor de Belgische grens checkt de ANWB auto’s en caravans op mankementen. De toeristenbond geeft ook corona-advies: “Regel je verzekeringen”.

Door de uitbraak van het coronavirus zullen veel minder mensen naar het buitenland gaan dan voorgaande jaren, verwacht de ANWB. Van de mensen die wel naar het buitenland gaan voor vakantie, gaat een groot deel met de auto.

Reisadvies

De vakantiecheck aan de grens met België is inmiddels traditie, maar de ANWB geeft reizigers dit jaar ook corona-advies. Zo is het belangrijk om voordat je gaat je verzekeringen goed te controleren, ook die voor bijvoorbeeld de wegenwacht. Als het reisadvies van ‘geel’ naar ‘oranje’ verandert kan bijvoorbeeld de pechhulp niet meer gelden.

Een goede voorbereiding is heel belangrijk, benadrukt ANWB. Reizigers moeten rekening houden met het reisadvies, dat verschilt per land en soms per regio. “Op onze website hebben wij een overzicht van de maatregelen die elk land hanteert. Bekijk dat goed”, aldus een woordvoerder.