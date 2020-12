Advocaat: Nederlandse vader die vastzit in Amerika komt volgende week terug

De 58-jarige Frank Vingerhoed, die al ruim vijf weken vastzit in een detentiecentrum bij de grens tussen Mexico en Amerika, wordt volgende week op het vliegtuig gezet. Dat zegt zijn advocaat tegen Hart van Nederland.

De Nederlander wordt ervan verdacht al zwemmend illegaal de grens te zijn overgestoken. Volgens zijn familie gaat het om een wanhoopsdaad om de voogdijzitting over zijn drie dochters bij te kunnen wonen in de Verenigde Staten.

‘Mensonterend’

Er ligt al weken een uitzettingsbevel voor de vader, desondanks zit hij onder “mensonterende omstandigheden” vast in El Paso, Texas. Franks neef Mitchell vertelde maandag tegen Hart van Nederland dat zijn oom in de isoleercel zat vanwege een akkefietje met een bewaker. Daardoor was er amper contact te krijgen.

Inmiddels heeft Frank de isoleercel verlaten en heeft het thuisfront weer contact met hem. “Wij hebben ook gehoord dat het ticket naar Nederland al is geboekt”, aldus neef Mitchell. “Maar voor ons is het verhaal pas afgelopen als hij op Schiphol staat. Tot die tijd is het onzeker en elke dag dat hij er zit is een dag te lang.”

De familie is sceptisch over Franks terugkomst naar Nederland, omdat Frank steeds opnieuw in quarantaine moet in het detentiecentrum. “We moeten maar hopen dat er niemand in zijn groep corona heeft, want dan moet hij weer in quarantaine. Dan gaat het volgende week niet door.”

Franks kinderen

Frank woonde tot 2019 illegaal met zijn kinderen en toenmalige vrouw in de Verenigde Staten. Nadat zijn ex hem verliet voor een Amerikaan, ontvoerde hij de kinderen en nam hen mee naar het Drentse Emmen. Daar zijn ze na een half jaar weggehaald door de politie.