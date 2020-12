Nederlander zit al vijf weken vast in Amerika wegens illegale zwemtocht vanuit Mexico

De 58-jarige Frank Vingerhoed zit al ruim vijf weken vast in El Paso, in een gevangenis vlakbij de Mexicaanse grens. De Nederlander wordt ervan verdacht al zwemmend illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten te zijn overgestoken. Volgens zijn familie gaat het om een wanhoopsdaad om de voogdijzitting over zijn drie dochters bij te kunnen wonen.

De man woonde tot 2019 illegaal met zijn kinderen en toenmalige vrouw in de Verenigde Staten. Nadat zijn ex hem verliet voor een Amerikaan ontvoerde hij de kinderen en nam hen mee naar het Drentse Emmen. Daar zijn ze na een half jaar weggehaald door de politie.

De grens over gezwommen

De man verbleef tot voor kort in een hotel in Mexico. Met een visum probeerde Frank de Amerika binnen te komen, zodat hij bij de voogdijzitting over zijn drie dochters kon zijn. De vader kreeg echter geen toestemming om het land binnen te komen vanwege de reisbeperkingen door de corona-uitbraak.

De Nederlander besloot het daarom anders aan te pakken en stak zwemmend via de Rio Grande-rivier de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over. Maar al snel nadat hij in Amerika aankwam werd hij opgepakt door de autoriteiten.

Lees ook: Nederlandse Youtubers dringen Amerikaans legerterrein binnen en worden opgepakt

“Het is heel moeilijk om contact te leggen, want hij zit in een isoleercel”, vertelt neef Mitchell Vink aan Hart van Nederland. Ook gaat het volgens hem niet goed met zijn oom. “Hij is door deze gang van zaken uit zijn vel geschoten en kreeg ruzie met een bewaker.”

Snel terug naar Nederland?

Franks advocaat Veerle Goudsmit laat weten dat er op dit moment vanuit Nederland wordt bemiddeld met een lokale advocaat in El Paso. “Er ligt nu een uitzettingsbevel”, aldus Goudsmit. Dat betekent dat de Nederlander naar alle waarschijnlijkheid snel op een vlucht wordt gezet. “Daarnaast zal hij een standaard inreisverbod van vijf jaar krijgen.”

De voornaamste zorg is volgens de advocaat nu dat Frank daadwerkelijk volgende week zal vertrekken. “Er is een reële kans dat hij nog in quarantaine belandt. Ook heb ik een aantal keer gezien dat een vlucht niet meer gaat, of dat de feitelijke uitzetting niet plaatsvindt.” Hoe het met de voogdijzaak verder gaat, is nog niet duidelijk.