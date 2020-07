Zorgen bij undercoveragenten nu amateurspeurder hun adressen openbaar dreigt te maken

Undercoveragenten maken zich grote zorgen om hun veiligheid en die van hun familie, nu amateurspeurder Jan Huzen hun adressen openbaar dreigt te maken.

Huzen beheert een populaire Facebookpagina met leden die de boeren in Nederland steunen. Hij is boos dat undercoveragenten zich hebben gemengd tussen de betogers bij boerenprotesten. Bij de demonstratie in De Bilt werden woensdagmiddag vijf mensen opgepakt, ze zouden geen deel uit hebben gemaakt van het boerenprotest.

Arrestant gewond geraakt

Volgens de amateurspeurder brak een van de opgepakte mensen een been tijdens zijn aanhouding. De politie bevestigt zaterdag tegen Hart van Nederland dat een van de arrestanten gewond is geraakt. Volgens de politiewoordvoerder werd de man aangehouden omdat hij niet naar agenten luisterde. Bij de arrestatie viel hij en raakte gewond zijn knie.

De gewonde arrestant is in het cellencomplex behandeld door arts. De politie heeft het incident onderzocht en heeft geconcludeerd dat er proportioneel geweld is gebruikt. Volgens de woordvoerder heeft de opgepakte man nog geen klacht ingediend. “Als dat wel gebeurt, zal er een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden.”

‘Serieuze bedreigingen gekregen’

Na het boerenprotest deelde Huzen het telefoonnummer van Hans Schoones, bestuurder van de politievakbond ANPV. Schoones werd hierdoor overspoeld door boze belletjes en “serieuze bedreigingen”. “Het was donderdag en vrijdag hectisch, met telefoontjes, sms’jes en appjes. Donderdag waren het vooral negatieve berichten van anonieme afzenders.”

Lees ook: Online klopjacht op undercoveragenten die bij boerenprotest waren

Toch kreeg Schoone ook veel steunbetuigingen. “Ik kreeg veel steunbetuigingen van collega’s, maar ook berichten uit de agrarische sector, zoals ZLTO en Farmers Defence Force. Die hebben gezegd dat ze niet achter de actie staan om een hetze te voeren tegen de politie.”

Schoones heeft veel dreigtelefoontjes gehad. De voorzitter van de politiebond kreeg naar eigen zeggen veel scheldkanonnades. Toch laat hij zich niet afschrikken. “Het maakt mij alleen maar vastberadener om op te komen voor collega’s die nu het mikpunt zijn.”

‘Alleen publiceren bij foute agenten’

Jan Huzen, die de adressen van de desbetreffende agenten verzamelt en mogelijk gaat publiceren, zegt hij gedeeltelijk snapt dat de politie ‘een beetje boos’ is. Inmiddels heeft de politie een advocaat in de arm genomen, die hem een brief heeft gestuurd waarin Huzen onder andere gesommeerd wordt om het verzamelen van adresgegevens van politieagenten te staken. Zo niet, dan volgt er een schadeclaim.

Huzen is daar niet erg van onder de indruk. “Zeker niet als ik zie wat de politie allemaal doet in Nederland.” Overigens zegt hij nog niet dat hij de verzamelde gegevens ook daadwerkelijk openbaar gaat maken. “Ik heb gezegd: de eerste adressen stromen binnen en als die lijst compleet is, dan kunnen we die publiceren. Dat kan, en dat is ook een afweging. De vakbond zegt zelf: Die agenten worden gefotografeerd en er is een jacht op die agenten en dergelijke. Nou goed, ik zie dat heel anders. Ik zie dat helemaal niet zo.”

Ook is Huzen niet overtuigd van de mogelijke gevaren agenten en hun gezinnen lopen zodra de gegevens van agenten op straat liggen. “Nee, ik denk niet dat ik hier mee geweld oproep. Die adressen zijn nog niet openbaar. Het is nog vooruit kijken. Maar als we gaan publiceren, dan doen we dat alleen bij foute agenten.”