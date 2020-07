Undercoveragenten willen beter loon, voeren vanaf dinsdag actie

Undercoveragenten veoren vanaf dinsdag actie voor een beter loon. Ook willen ze dat eerder geschrapte vergoedingen opnieuw worden ingesteld. Dat bevestigt de politiebond ACP na berichtgeving van het AD.

De dienst Observatie en Techniek (O&T), die bestaat uit elf eenheden verspreid over het land, houdt zich onder meer bezig met het observeren van verdachten en het plaatsen van peilzenders en afluisterapparatuur, oftewel het heimelijk verzamelen van bewijslast zoals ze zelf zeggen. Onlangs nog zorgden agenten van O&T ervoor dat de politie kon meelezen in versleutelde chatgesprekken via Encro Chat. Dat leidde onder andere tot het oprollen van een ‘gevangenis van de onderwereld’ in Wouwse Plantage.

Grotere werkdruk

“Het werk van de dienst is de laatste jaren erg veranderd. Zo is de werkdruk toegenomen en zijn de veiligheidsrisico’s groot. Daarvoor willen ze nu ook passend worden beloond”, aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP.

Ook willen de undercoveragenten onkostenvergoedingen. “Ze moeten vaak plotseling kosten maken, zoals het kopen van bepaalde kleding, die niet betaald kan worden met een betaalpas omdat ze undercover werken.”

Alleen bureauwerk

De dienst O&T Midden-Nederland gaat dinsdag als eerste actievoeren door een deel van de dag alleen bureauwerk te doen. Woensdag gaat de dienst van politie Oost-Nederland niet de deur uit. ‘’Als er dan geen reactie komt van de werkgever, gaan we kijken hoe we verder gaan’’, aldus Van de Kamp. Bij de dienst O&T werken ongeveer vierhonderd mensen.

