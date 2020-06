Gemeenten kunnen voortaan boa’s gemakkelijker uitrusten met een wapenstok. Door een nieuwe richtlijn worden aanvragen sneller goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is het resultaat van gesprekken tussen de boa-bonden en minister Ferd Grapperhaus, melden beide partijen vrijdag aan Hart van Nederland.

Afgelopen week voerden handhavers door het hele land acties voor beschermingsmiddelen. De discussie over wapenstokken en pepperspray speelt al langer, maar laaide weer op nadat boa’s op Hemelvaartsdag op het strand van IJmuiden werden belaagd door jongeren.

‘Grote stap voorwaarts’

“Zonder onze acties, en alle collega’s die hun nek hebben uitgestoken, was deze grote stap voorwaarts niet tot stand gekomen”, laat de BOA Bond weten in een persbericht. De bond vindt dat handhavers zich moeten kunnen verdedigen tegen geweld en agressie. Het is de bedoeling dat boa’s daarom in meer plaatsen worden uitgerust met een wapenstok.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet een gemeente eerst een aanvraag doen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente is officieel de werkgever van de boa’s. In de praktijk werden zulke verzoeken vrijwel nooit ingediend, zegt het ministerie. Minister Grapperhaus zei eind mei nog dat hij niets zag in wapenstokken voor boa’s.

Nog geen pepperspray

Toch liepen de afgelopen tijd al in twaalf gemeenten handhavers rond met wapenstokken en soms ook pepperspray. Volgens de BOA Bond was er sprake van “volstrekte willekeur” bij het toekennen van beschermingsmiddelen.

De nieuwe richtlijn moet een eind maken aan die willekeur. Het ministerie gaat de aanvragen vaker goedkeuren en verandert daarmee dus van standpunt over de wapenstokken. Alleen het toevoegen van pepperspray aan de uitrusting van de handhavers is nog een brug te ver. Daar moet eerst meer onderzoek naar worden gedaan, vindt Grapperhaus.

Binnenkort eerste test

Binnenkort beginnen in verschillende gemeenten testen met wapenstokken voor boa’s. Als die goed verlopen, kan de uitrusting van de handhavers op meer plekken worden uitgebreid. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente het ziet zitten. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld al gezegd de boa’s geen extra middelen te willen geven.

Overigens gaan de nieuwe afspraken pas in als ook de leden van de boa-bonden ermee hebben ingestemd.