VIDEO: Politie geeft inkijkje in martelkamer van ontdekte 'onderwereldgevangenis'

Het zijn bizarre beelden die de politie Landelijke Eenheid dinsdagmiddag heeft vrijgegeven. Een container helemaal ingericht als martelkamer, compleet met gereedschap om mensen mee te martelen. Het is voor het eerst dat de politie de beelden deelt.

De politie deed twee weken geleden een inval in het Noord-Brabantse dorp Wouwse Plantage. Hier vonden zij een speciale ‘onderwereldgevangenis’ in zeven zeecontainers. Een van die containers deed dienst als een martelkamer. Deze werd door criminelen ‘de behandelkamer’ genoemd. In de containers zouden handboeien aan het dak vastzitten. Ook zouden agenten er vingerhandboeien en knipscharen hebben aangetroffen.

EncroChat

De politie stuitte op deze ‘EBI voor de onderwereld’ doordat het door een politiehack van de versleutelde chatdienst EncroChat. Hierbij kon de politie sinds 1 april live meelezen met ruim 20 miljoen berichten van duizenden criminelen. Uit enkele van de onderschepte gesprekken spraken de verdachten over hun ‘persoonlijke EBI’ en methodes om te pijnigen. Volgens de recherche waren de kamers bedoeld om criminele rivalen vast te houden en mogelijk te martelen.

Lees ook: Martelkamers van de onderwereld gevonden in containers: ‘We dachten dat het een timmerbedrijf was’

Schok door het dorp

Na de vondst ging er een schok door het dorp. Voor buurtbewoners komt de mogelijke link met het criminele circuit als een complete verrassing. ”Wij dachten altijd dat er een timmerbedrijf in zat”, vertelde een van de buren tegen Hart van Nederland.

Beeld: Politie Landelijke Eenheid