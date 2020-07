Martelkamers van de onderwereld gevonden in containers: 'We dachten dat het een timmerbedrijf was'

De politie zou bij invallen in het Brabantse Wouwse Plantage volledig uitgeruste martelkamers hebben gevonden, zo meldt NRC. Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland hoe agenten de inval met groot materieel uitvoerde. “Ik zag een hele stoet stille politieauto’s.”

Knipscharen, een vastgeschroefde stoel en handboeien die aan het plafond hangen. Het klinkt als een mafiafilm, maar ze zouden gevonden zijn in bovengrondse zeecontainers die waren omgebouwd tot martelruimtes.

Voor buurtbewoners komt de mogelijke link met het criminele circuit als een complete verrassing. “Wij dachten altijd dat er een timmerbedrijf in zat,” zo vertelt een van de buren.

EncroChat

De inval werd gedaan naar aanleiding van de politiehack van de appdienst EncroChat, die veel wordt gebruikt in het criminele circuit. Sinds 1 april kon de politie al 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers live meelezen.

In enkele van de onderschepte gesprekken spraken de verdachten over hun ‘persoonlijke EBI’ en methodes om te pijnigen, zo schrijft NRC. Volgens de krant sterkt dat de recherche in het idee dat de kamers bedoeld waren om criminele rivalen vast te houden en te martelen.

Buren schrokken wakker

Van de meer dan honderd arrestaties die het directe gevolg van deze hack zijn, vonden er zes plaats bij de nachtelijke inval in een loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. Buurtbewoners zaten rechtop in bed. “We werden wakker van een harde knal,” zegt een geschrokken anonieme buur. “We dachten ‘jemig, wat is hier aan de hand?'”

Buren zagen een helikopter van Defensie tijdens de hele actie boven de loods hangen. Hoeveel agenten precies bij de actie betrokken waren is niet bekend, maar het zou zijn gegaan om ‘een hele stoet stille auto’s van de politie’.

Over wat zich precies heeft afgespeeld wil de politie nog niets kwijt. “Ik kan niets bevestigen of ontkennen,” aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.