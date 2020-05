Ze waren jong, enthousiast en enorm ervaren. Toch kwamen vijf surfers vorige week om het leven bij een dramatisch ongeluk in Scheveningen. Maandag namen vrienden en familie op het strand waar ze zo graag waren op indrukwekkende wijze afscheid van Joost (30) en Sander (38).

De besloten afscheidsdiensten vonden plaats in twee strandtenten in Scheveningen. Na de bijeenkomsten werden hun kisten naar zee gebracht voor een afscheidsmoment. Er was op verzoek van familie geen paddle out. Wel bracht de Kustwacht een groet met lichten en rook.

Bij de surfclub, waar een aantal van de slachtoffers nauw bij betrokken was, stonden enkele kitesurfers met hun vlieger en ook lagen er surfers in het water. Ook werd er muziek gedraaid. In de omgeving hangt hier en daar een vlag halfstok.Bij de surfclub waren de afgelopen dagen al veel bloemen gelegd. Er staat wat politie op afstand.

Lichaam niet gevonden

Surfers Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max kwamen maandagavond 11 mei om het leven nadat ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Twee van hen bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. Twee anderen werden dinsdag geborgen. Het lichaam van de 23-jarige Mathijs is nog niet gevonden. De politie hoopt zijn surfplank en zijn lichaam nog te vinden.

Vrienden van de 22-jarige Max hebben hem zondagavond gezamenlijk herdacht met een zogenoemde paddle out bij het strand van Muiderberg. Bij een paddle out gaan surfers met elkaar het water op en staan ze stil bij de dood van een overleden surfer. De uitvaart van Max vindt dinsdag plaats in Muiderberg.