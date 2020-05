Groeiende bloemenzee bij Scheveningse surfschool, herdenking voor omgekomen surfers

Bij surfschool The Shore in Scheveningen groeit dinsdagavond de bloemenzee ter nagedachtenis van de vijf verongelukte watersporters. Een van de surfers, die maandagavond in de problemen kwam, is nog altijd niet gevonden.

Inmiddels ligt er een behoorlijke stapel bloemen die met het uur verder groeit. Ook worden er windlichtjes neergezet. Ongeveer honderd mensen hebben zich er verzameld om de omgekomen surfers te herdenken.

Troost zoeken

“Heel mooi, heel ontroerend”, zei een vrouw die aanwezig is bij de herdenking. Behalve bij de surfschool verzamelen ook vele tientallen mensen zich bij de waterrand, dichtbij de plek waar het noodlot maandagavond toesloeg. Mensen omhelzen elkaar, proberen elkaar te troosten. Ook daar ontstaan spontaan kleinere bloemenmonumentjes.

In de badplaats zelf hangen inmiddels veel vlaggen halfstok. Op de boulevard lopen mensen met bloemen in de hand, ook op weg om deel te nemen aan de spontane ceremonie op het strand.

Verrast

Bij het surfdrama dat maandagavond plaatsvond, vielen vijf slachtoffers. Het ging om ervaren surfers die waarschijnlijk verrast werden door schuimvorming op de zee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant werden gehaald. Een 40-jarige plaatsgenoot werd naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie nu weer thuis.

De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen. De zoektocht naar het vijfde slachtoffer, een 23-jarige man uit Delft, is aan het begin van de middag gestaakt door de Kustwacht. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak van “onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen”.