Grote verslagenheid in surfgemeenschap om verlies na surfdrama Scheveningen

Binnen de surfgemeenschap in Scheveningen en ver daarbuiten heerst grote verslagenheid door de dood van de vijf watersporters. Dat liet de Holland Surfing Association dinsdagavond weten in een verklaring. “We zijn in diepe rouw om dit verlies”, schrijft de vereniging op Facebook.

De surfvereniging spreekt van een drama dat zich heeft afgespeeld bij het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen. “Het betreft een groep zeer ervaren watermen (surfers/zwemmers), allen groot liefhebbers van de watersport en de zee. Ze zijn door de uitzonderlijke omstandigheden overvallen en het noodlot heeft toegeslagen: vijf van hen zijn op tragische wijze om het leven gekomen.”

Dank voor reddingswerkers

De Holland Surfing Association spreekt dank uit aan reddingswerkers die “onophoudelijk met man en macht hebben gezocht”. Ze roepen op experts in alle rust onderzoek te laten verrichten en dat de privacy van nabestaanden wordt gerespecteerd.

