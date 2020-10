Snikkende Jos B. tegen rechtbank: 'Ik heb de antwoorden niet'

De rechtbank in Maastricht doet op 20 november uitspraak in de zaak tegen Jos B. De Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Er is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen hem geƫist. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.

Jos B. voelt “enkel opluchting” dat hij eindelijk zijn geheim heeft verteld. Dat zei hij vrijdag in zijn laatste woord tijdens de strafzaak tegen hem. In een verklaring aan het begin van de zaak erkende hij het lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen te hebben gevonden. Volgens B. was Nicky toen al dood.

Wijs besluit

“Heeft mijn verklaring antwoord gegeven op de vragen van de moeder van Nicky? Of hij pijn had, angst, om zijn familie had geroepen”, zei hij, zichtbaar geĆ«motioneerd. “Ik heb die antwoorden niet.” De familie wil volgens de 57-jarige B. een dader. “En die zit hier volgens hen, dat ben ik.”

Heeft hij pijn gehad, was hij bang, heeft hij geroepen….? Ik heb die antwoorden niet.

Heeft die verklaring een verandering gebracht in het gevoel van de ouders van #Nicky?

Ze willen een veroordeling, ze willlen een dader. En dat ben ik volgens hen. #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 16, 2020

Nogmaals ontkende hij in 1998 Nicky Verstappen te hebben gedood. “U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien”, zei hij tegen de rechter. “Ik hoop op een wijs besluit.”

Tendentieuze uitlatingen

Voor het laatste woord van B. waren er vrijdag nog de nodige stekeligheden tussen het Openbaar Ministerie en B.’s advocaat Gerald Roethof. De officieren van justitie beschuldigen “de raadsman die aanschuift bij praatprogramma’s” van het doen van tendentieuze uitlatingen en het selectief citeren van eerdere door het OM ingenomen standpunten.

Roethof schamperde dat hij de officieren van justitie helaas geen stageplek kon aanbieden “maar soms helpt een stage om te weten hoe dingen werken”.

Doorbraak na DNA-onderzoek

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden.

Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Na een klopjacht werd hij aangehouden in Spanje.

