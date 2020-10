Familie Nicky Verstappen tevreden met eis van OM in strafzaak tegen Jos B.: 'Stevig en doet recht aan de feiten'

De familie van Nicky Verstappen is tevreden met de strafeis van het OM in de zaak tegen Jos B. Dat zei hun woordvoerder Peter R. de Vries donderdag na de zitting bij de rechtbank in Maastricht.

“De familie heeft gisteren tijdens het spreekrecht gezegd dat de straf hen nooit lang genoeg kan zijn. Dat is een heel begrijpelijk uitlating. Maar de familie is ook realistisch. Die weten wat de wettelijke beperkingen zijn”, aldus De Vries. De familie noemt het volgens hem “een stevige eis die recht doet aan de feiten en aan het delict.”

Het was voor de familie een spannende dag. “Ze moesten natuurlijk alles weer opnieuw aanhoren, met alle schokkende details erbij.” Tegelijkertijd is de familie ook van mening dat het Openbaar Ministerie “genadeloos heeft afgerekend met de verzinsels van Jos B.” Ook zijn ze tevreden met het voorstel van het OM aan de rechters om B. een hogere straf te geven wanneer ze hem geen tbs opleggen.

‘Pedofiel’

Het oordeel over tbs wil de familie aan de rechter overlaten. De familie ziet Jos B. als een pedofiel en zijn van mening dat het misbruik en overlijden van Nicky daaruit is voorgekomen. “Dat op zichzelf verdient behandeling.”

Te vroeg juichen willen de familie en De Vries nog niet. “Het heeft er jaren naar uitgezien dat we dit stadium nooit zouden bereiken. Maar ik vel pas echt mijn oordeel als de rechters hebben gesproken, dat is allesbepalend”, aldus De Vries. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat rechtbank de zaak goed kan beoordelen.

