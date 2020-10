Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist in de strafzaak tegen Jos B. voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Daarnaast houden ze hem ook verantwoordelijk voor het bezit van kinderporno. Het OM houdt hem niet volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie heeft de eis net op tafel gelegd tijdens de zitting in de rechtbank Maastricht.

Als de rechter besluit Jos B. geen tbs op te leggen, dan verzoekt het OM een celstraf van 18 jaar op te leggen. Ze noemen het een ‘forse straf’. Het OM zegt meerdere bewijzen te hebben tegen B., waarvan het aangetroffen DNA een heel belangrijke is. Ook het vluchten van de verdachte is een belangrijk punt, ook gezien zijn verleden.

‘Nul plus nul bewijs’

Direct na afloop van de zitting stonden het OM, de advocaat van B. Gerald Roethof en Peter R. de Vries namens de familie de media te woord.

Jos B. is volgens advocaat Roethof niet verrast door de eis. Deze past volgens hem bij de inzet die het OM heeft gedaan en noemt hem ‘irreëel’. Volgens Roethof is seksueel misbruik onbewijsbaar. Ook de tbs-maatregel is volgens hem irreëel.

Hij probeert het requisitoir van het OM te kraken door te beweren dat er een gebrek aan bewijs is: “Ik heb sinds de lagere school geleerd: nul plus nul plus nul blijft nul.” Het OM heeft volgens hem inhoudelijk te weinig laten horen over het vermeende misbruik en de doodsoorzaak. Roethof hoopt dat de rechters zich bij een oordeel niet laten leiden door ‘omstandigheden’ en ‘gevoel’.

Maandag gaat de zitting verder. Dan zal Roethof zijn pleidooi houden.