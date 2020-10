Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat Jos B. degene is die Nicky Verstappen 22 jaar geleden seksueel heeft misbruikt en gedood. “Er is onomstotelijk bewijs”, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank. Aan het eind van de middag wordt de strafeis bekend.

Jos B. wordt verdacht van vier feiten: het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Justitie vindt alle vier deze feiten bewezen, zo werd duidelijk aan het begin van het betoog van de officier van justitie.

De officier geeft aan dat hij het onvoeren, misbruiken en doden van #Nicky door Jos B. zal bewijzen. Onomstotelijk. Maar niet alle gebeurtenissen tijdens die twee dagen destijds zullen kunen worden ingevuld. Dat kan alleen Jos B. #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 8, 2020

‘Verklaring Jos B. flinterdun’

Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de 11-jarige jongen. Wel heeft hij – pas recent – toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide, maar hij was volgens de verdachte toen al overleden. “Ongeloofwaardig en flinterdun”, is deze verklaring volgens de officier van justitie.

Over het eventuele seksueel misbruik van de Limburgse jongen was veel discussie. Een forensisch arts zei tijdens een eerdere zitting dat het bij Nicky aangetroffen letsel ook verklaard kan worden door zijn overlijden.

Volgens de officier is er ook sprake van verkrachting kort voor de dood van #Nicky #hvnl Er zijn geen getuigen van het misdrijf. Bewijzen moeten komen van het forensisch onderzoek. — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 8, 2020

