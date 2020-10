De tante, zus van moeder van Nicky Verstappen hebben woensdag in de rechtbank in Maastricht hun slachtofferverklaring voorgelezen. Daarbij zaten ze links voor Jos B. en keken ze de verdachte recht in de ogen aan.

Hart van Nederland-verslaggever Ilse van Wingerden is in de rechtbank aanwezig en volgt de zaak hier op de voet

Als eerste komt Jacqueline Verstappen aan het woord, de tante van Nicky. Ze beschrijft hoe moeilijk het is om tegenover de verdachte te zitten en meer dan twintig jaar verdriet te verwoorden . ”Hoe gaat het leven verder als iets wat je het meest dierbaar is, je kind, je zo wreed ontnomen wordt?”

Dan nu het spreekrecht. Als eerste de tante van #Nicky. Jacqueline Verstappen.

"De dood van Nicky kwam als een mokerslag en heeft het leven van Peter, Berthie en Femke verwoest. Maar ze moesten door. Peetje heeft gezegd:het is alsof je in een film terechtkomt. Een nachtmerrie — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

De tante zag hoe het gezin van Peter, Berthie en hun dochtertje Femke verwoest werd. Ineens waren ze niet meer dezelfde, maar de ouders van, het zusje van Nicky Verstappen ook. ”Mijn broer werd een ander mens, getekend door het verdriet, stil en teruggetrokken. Mijn schoonzus werd een ander mens, de leeuwin die vecht voor haar kroost. Femke werd een ander kind, haar vertrouwen in een veilige wereld was weg. De hele familie werd anders.”

‘Jij bent een monster!’

De zus van Nicky, Femke, volgt haar tante op en leest haar verklaring voor. ”Op 10 augustus 1998, was ik 7 jaar. Mijn jeugd en ons leven stopte ineens. Ik was nog jong maar ik wist dat vanaf dat moment niets meer ooit het zelfde zou zijn. Ik had geen broertje meer, hoe kon dat? Wat was er gebeurd? Allemaal vragen waar maar geen antwoorden op kwamen. Mijn broertje was dood…”

Femke heeft veel vragen voor B. die de zus van Nicky recht aan lijkt te kijken. ”Heeft hij nog lang geleefd? Zou hij bang geweest zijn? Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd?” Het zijn vragen waar ze waarschijnlijk geen antwoord om gaan krijgen.

Die vragen blijven eindeloos in mijn hoofd dwalen. #hvnl Op al die vragen moet jij ons antwoord geven. Dat ben jij verplicht.

Jij hebt ons #Nicky afgenomen. Onze levens verwoest. Voor mij ben je geen mens. Je bent een monster. — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

”Dat jij hier nu zit en ons niet aan durft te kijken zegt genoeg. Wel moet je weten en voelen dat onze ogen iedere seconde op jou gericht zijn, jij hebt ons Nicky afgenomen, mijn broertje, ons alles.” De man die haar nu aankijkt heeft niet alleen haar leven maar ook het leven van de andere nabestaanden kapot gemaakt. ”Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster!”

Op zoek naar antwoorden

De moeder van het overleden jongetje, Berthie Verstappen, neemt als laatste plaats in de rechtbank om haar verklaring voor te lezen. ”Sinds 10 augustus 1998 is geen dag voorbij gegaan zonder pijn, zonder verdriet en zonder verlangen naar onze Nick, die toen verdween en later vermoord werd teruggevonden. Ja, we hebben al die lange, donkere dagen geteld. De dagen dat we Nick niet gezien hebben, de dagen dat we hem niet hebben kunnen vasthouden.”

Nu moeder Berthie, die spreekt over het misdrijf. Alles is veranderd, een nachtmerrie, waarin geen ontwaken meer mogelijk is. 22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt. #hvnl #Nicky — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

Het verdriet en gemis maakt al snel plaats voor woede en onbegrip. ”Wie doet dit een jongen van 11 jaar aan?”, vraagt moeder Berthie zich af. Maar zelfs na de arrestatie van B. in 2018 komen de antwoorden niet. ”De dagen dat we ons wanhopig afvroegen wie in hemelsnaam onze Nick tijdens een vakantiekamp om het leven zou kunnen brengen zijn we hem geen dag vergeten. In die 22 jaar hebben wij elke dag, ook vandaag, bij een foto van Nick een kaarsje opgestoken, meer dan 8000 in totaal. In die 22 jaar zijn wij duizenden keren naar zijn graf geweest, telkens met de vraag: Waarom, waarom?”

‘Nicky blijft voor altijd elf jaar’

De moeder richt zich vervolgens rechtstreeks tot B., die nog altijd aandachtig lijkt te luisteren. ”Als Nick nog geleefd zou hebben, zou hij nu een man van 33 jaar zijn geweest. En wij, zijn ouders, zus en familieleden, kunnen alleen maar fantaseren, speculeren en dromen wat er van hem geworden zou zijn. We beelden ons dan in dat we de trotse opa en oma van zijn kinderen zouden zijn, dat we gezellige familiebijeenkomsten met hem en Femke zouden hebben en dat hij samen met zijn vader regelmatig naar Ajax zou gaan”, fantaseert moeder Berthie.

”Maar we weten het niet. We zullen het nooit weten, want Nicky is voor altijd maar elf jaar. Slechts elf jaar, omdat een volwassen man, een grote kerel, zich zelf niet in bedwang had en zich aan hem heeft vergrepen. Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi.”

Wij lijden ons leven, ja met een lange ij, en dat komt door jou Jos B. Jij bent verantwoordelijk voor Nicky's dood. Jij bent de dader. En wat doe jij? Je zwijgt voornamelijk. De man die flink genoeg was om een onschuldig kind van het leven te brengen… #hvnl #Nicky — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

Vervolgens vertelt de moeder van Nicky dat B. een lafaard is geweest. ”De man die flink genoeg was om een onschuldig kind om het leven te brengen, was de eerste twee jaar na zijn arrestatie te laf om iets te zeggen. Wij moesten het doen met je vage toespelingen dat je ooit misschien wel wat ging zeggen. Dat je wel iets weet, dat er een verklaring in de kluis ligt en die je op een door jou gekozen moment zou voorlezen. Uiteindelijk kwam er niets van en hield jij toch mond.

‘Te laat’

Verdachte Jos B. had op geen een van de verklaringen iets te zeggen. Wel heeft hij opnieuw gezegd hoe erg het zou moeten zijn om een kind te moeten missen. Na de verklaring van moeder Berthie zegt hij: ”Het spijt me dat ik zo lang heb gewacht met het afleggen van een verklaring. Dat had ik eerder moeten doen. In 1998 en 2001 had ik die kans. Het is gewoon te laat.”

Jos B. zegt dat hij misschien eerder een verklaring had moeten afleggen. In 1998. Achteraf gezien is dat zo gelopen.

rechter: waarom heeft u dat niet gedaan?

Jos B. Angst.

rechter: waarvoor?

Jos B. : dat het een eigen leven zou gaan leiden. #Nicky #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

rechter wat dan?

Jos B. Dat ik een overleden kind had gevonden. De angst voor mijn verleden weerhield me.

rechter: maar was het u dan toen al duidelijk dat #Nicky seksueel misbruikt was?

Jos B. omzeilt de vraag. Ik kon toen niets meer bijdragen. #hvnl — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) October 7, 2020

Eerder had verdachte, Jos B. al in een videoverklaring gezegd dat hij Nicky al levenloos en bij toeval aantrof op de Brunssummerheide. “Misschien had ik het veel eerder moeten doen, een verklaring afleggen”, reageerde B. vorige week, tijdens de eerste zittingsdag van de behandeling van de zaak.

Hij vertelde toen dat hij Nicky had gevonden, maar dat de jongen toen al was overleden. Uit angst, omdat B. een zedenverleden heeft, durfde hij niet naar de politie te gaan. “U wist toen toch niet dat Nicky mogelijk misbruikt was?” vroeg de rechter hem woensdag. “Nee”, zei B., en hij kon geen antwoord geven waar die angst op gebaseerd was.

Minachting voor houding van B.

Berthie Verstappen noemde de verklaring van B. een “in elkaar geflanst filmpje” en gelooft er geen woord van. “Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen.”