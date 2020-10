Het blijft onduidelijk of Nicky Verstappen seksueel misbruikt is. Maandag zei forensisch arts Rob Bilo tijdens de derde zittingsdag dat het letsel dat bij de 11-jarige jongen werd vastgesteld ook kan worden verklaard door zijn overlijden.

“De lichamelijke afwijkingen die ik heb gezien bij deze jongen zeggen niets over al dan niet misbruikt zijn”, zei de gepensioneerde arts in de rechtszaal in Maastricht. Hij gaf daarbij aan dat hij het moest doen met “matige kwaliteit” foto’s. “De wetenschap is nu, ruim twintig jaar later, een stuk verder.”

Hart van Nederland-verslaggever Ilse van Wingerden volgt de zaak tegen Jos B. hier op de voet

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 57-jarige Jos B. van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van Nicky. De jongen verdween op 10 augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide in Limburg. Zijn lichaam werd een dag later iets verderop gevonden.

Lees ook: Tweede dag in zaak-Nicky Verstappen: ‘Jos B. praat zichzelf vast’

Sporen op onderbroek

De zaak leek jarenlang onopgelost te blijven, tot Jos B. een paar jaar geleden in beeld kwam na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De Limburger had daar zelf niet aan meegewerkt. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een volledige match.

Sporen van Jos B. zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden. De man werd werd twee jaar geleden aangehouden in Spanje. Hij ontkent de beschuldigingen en verklaarde vorige week dat Nicky al dood was toen hij de jongen vond.

Lees ook: ‘Jos B. verzon zijn verklaring, hij kon Nicky onmogelijk hebben zien liggen’

Redactie/ANP