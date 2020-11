Uitlatingen Slob doen Wim veel pijn: 'Ik probeerde te ontkennen wie ik was en ging eraan kapot'

Reformatorische scholen die ouders een zogenaamde identiteitsverklaring laten tekenen als hun kind daar naar school gaat. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je de bijbel moet interpreteren, hoe vaak het kind naar de kerk moet en dat een homoseksuele levenswijze wordt afgewezen.

Minister Arie Slob van Basis en Voortgezet Onderwijs staat achter dergelijke verklaringen. Volgens hem hebben scholen de grondwettelijke vrijheid om ouders deze te laten tekenen. Deze uitlating is de minister op veel kritiek komen te staan. Op Twitter wordt furieus gereageerd en niet alleen vanuit de LHBTI-hoek. Volgens velen voelt het tekenen van zo’n verklaring als discriminatie. Velen vragen zich af of het dus niet strafbaar is om ouders een identiteitsverklaring te laten tekenen waar dit in staat.

‘Je kunt nergens heen’

Veel jongeren krijgen daardoor grote problemen. Zo ook Wim van Maanen, 26 jaar, uit Scherpenzeel. Hij ging naar een reformatorische school en ook zijn ouders tekenden de omstreden verklaring. “Ik ging eraan kapot. Al die jaren heb ik geprobeerd te ontkennen wie ik was. Ik wist al lang dat ik op jongens viel, maar ik bleef maar proberen om verliefd te worden op meisjes”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Je kan echt nergens heen met je gevoelens, dus ontken je wie je bent. En dat allemaal omdat je ouders een handtekening hebben gezet.”

Pieter Moens is bestuurder van de Vereniging voor gereformeerd Schoolonderwijs. “Het klopt dat deze verklaringen veel gebruikt worden. Maar er wordt nu te veel waarde aan gehecht. Het is maar een formaliteit, het gaat erom dat we willen kijken of ouder en school bij elkaar passen. Als ouder wil je kijken of de overtuiging van de school bij je past en als school wil je dat andersom ook graag weten.”

Homo’s naar de hel

Wim van Maanen is door zijn jaren op het Van Lodestein College in Barneveld veel te laat uit de kast gekomen vindt hij zelf. “Pas op mijn 24ste had ik de durf om de wereld te vertellen wie ik ben. Ik ben homo en heb dat als die jaren verstopt en ontkend. Overal om mij heen kreeg ik te horen dat homoseksualiteit zondig is, dat homo’s naar de hel gaan. Je wordt echt gek van jezelf.”