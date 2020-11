Minister Slob krijgt wind van voren na uitspraken over homoseksualiteit in onderwijs

De uitspraken die onderwijsminister Arie Slob maandag deed over religieuze scholen en homoseksualiteit in het onderwijs zijn bij een groot gedeelte van twitterend Nederland in het verkeerde keelgat geschoten.

Slob krijgt op Twitter en Instagram de wind van voren na een debat gisteren over burgerrechten. Tijdens het debat zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

Hoe kùn je jezelf christelijk noemen, en menslievend, maar zó keihard een groep jonge mensen buitensluiten. Welke god vraagt daarom? Zijn we niet allemáál god's creaties volgens dat geloof? Misschien is die god zelf wel homo. So what? https://t.co/nM3h4Ta4ij — LoezzB (@LoezzB) November 10, 2020

Wederom gelovigen, als jullie god echt bestaat, dan is het aan hen(god is onzijdig in de oorspronkelijke teksten) om te oordelen. Niet aan de mens zelf. Daarnaast als de goden geen LHBGT niet normaal had gevonden, dan had het niet bestaan. #arieslob #slob IPU — niels v (@vrietje) November 10, 2020

Arie Slob blijkt een homohater te zijn!! #slob — Wilbert Braeksel (@WilbertBraaksel) November 10, 2020

Niet tekenen? Dan niet naar school

Zolang alle leerlingen gelijkwaardig worden behandeld, mag een school vragen om zo’n verklaring, vertelt Slob tijdens het debat. “Men mag een opvatting hebben over de relatie tussen man en vrouw. En of u het er wel of niet mee eens bent, dat is de grondwettelijke vrijheid in dit land. Maar wat niet mag, is dat deze opvattingen er in de praktijk toe leiden dat leerlingen op ongelijke manier worden behandeld.”

Een van die scholen is het Van Lodenstein College in Amersfoort, Barneveld en Hoevelaken. De school laat ouders vooraf een verklaring tekenen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Als ouders niet tekenen, mag hun kind niet naar school. De linkse oppositie en coalitiepartij D66 willen dat scholen stoppen met dergelijke verklaringen.

Actie van Tim Hofman

Programmamaker Tim Hofman heeft zich inmiddels ook in de discussie gemengd. Hij roept mensen op om de minister te mailen met de vraag om een SP-motie aan te nemen. Met de motie van SP-Kamerlid Peter Kwint moet er een einde komen aan dit soort verklaringen. De oproep van Hofman is dinsdagochtend al ruim 10.000 keer gedeeld.

m'n oproep om Arie Slob te mailen is vannacht op Instagram al ruim tienduizend (!) keer gedeeld, en er komen MASSA'S aan mails voorbij op stories.😍 mail de minister ook en vraag hem om de motie van @peterkwint niet naast zich neer te leggen op a.slob@minocw.nl! pic.twitter.com/w30YqnmgeX — Tim Hofman (@debroervanroos) November 10, 2020

Discriminatie aan de deur

Lisa Westerveld (GroenLinks) noemde het gisteren tijdens het debat een paradox: “ongeremde vrijheid kan leiden tot onvrijheid”. School wordt een onveilige omgeving als kinderen niet zichzelf kunnen zijn, vindt zij. Volgens D66-er Paul van Meenen wordt er op die school al gediscrimineerd, voordat de leerling al binnen is. “Iedereen heeft recht op eigen waarden, maar niet op eigen wetten.”

Volgens Slob mogen opvattingen van scholen er niet toe leiden dat rechten van leerlingen in het geding komen. Wel erkent hij “een spanning” tussen de vrijheid voor scholen eigen opvattingen te hebben en de waarden die leerlingen dienen te leren tijdens burgerschapsonderwijs. Als scholen “antirechtstatelijk gedachtegoed” verkondigen, kan in het uiterste geval de financiering worden stopgezet.