Zorgmedewerker Eefje vreest voor tweede coronagolf: 'Zijn er genoeg beschermingsmiddelen?'

Uit onderzoek van vakbond FNV is tachtig procent van de zorgmedewerkers bang voor een tweede coronagolf. Ook Eefje van Keeken, verpleegkundige voor mensen met dementie, vreest een tweede uitbraak. “Ik heb de heftigheid gezien en de impact die het heeft. Het blijft spannend.”

Volgens de FNV zijn veel werkenden in zorg en welzijn bang om zelf besmet te raken. Zo’n veertig procent laat weten nog een massale uitbraak persoonlijk niet aan te kunnen. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Deze cijfers maken me echt boos. Je kunt als overheid én werkgevers zorgmedewerkers toch niet opschepen met zo’n terecht gevoel van onveiligheid, terwijl de samenleving van hun werk afhankelijk is?!”

Verpleegkundige Eefje werkte tijdens de eerste uitbraak op corona-afdelingen. “Ook in ons verzorgingshuis brak het virus uit. Ik heb de heftigheid gezien en de impact die het heeft”, zo blikt ze terug. “Veel mensen vroegen zich af of er genoeg middelen waren om hen te beschermen. Dat was tijdens de eerste golf spannend.”

Gevoel van onveiligheid

Ander zorgpersoneel deelt de zorgen om de beschermingsmiddelen. Een kwart zegt die voldoende te hebben voor een tweede golf. FNV-vicevoorzitter Jong vindt dat onacceptabel: “Werkgevers maken misbruik van de situatie, door het gebruik van beschermingsmiddelen soms zelfs te verbieden. Met zo’n gevoel van onveiligheid vrezen zorgmedewerkers extra voor een tweede golf, dat geeft dit onderzoek duidelijk aan. We krijgen hier ook steeds meer klachten over.”

Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgmedewerkers zich niet genoeg gewaardeerd voelen. Daarin herkent Eefje zich zeker. “We hebben het goed gedaan. We stonden er. We hebben extra gewerkt. We hebben gevaarlijke dingen gedaan. De verantwoording en het respect zakken terug, Kamerleden lopen weg uit een debat en we hebben geen structureel salaris. Zo ga je niet met ons om.”

Protest op Malieveld

Zaterdagmiddag is er een protest op het Malieveld voor meer respect, meer vertrouwen, minder regels en meer salaris. Er zal een soort glazen huis op het veld worden gezet, met politieke gezichten als Marijnissen, Asscher en Klaver. Ook zorgmedewerkers zijn aanwezig.

Eefje: “Maar de oorspronkelijke actie was niet mogelijk. We gaan allemaal terug naar kwetsbare mensen, dus protesteren we online.” Ze vond het oneerlijk, dus bedacht ze samen met collega Natasia ten Kattelaar een actie. “Onze schoenen kunnen er wel zijn, we hopen 5000 paar neer te zetten, zodat we er toch bij zijn.”

Het RIVM laat weten dat ze nog geen zicht heeft op een tweede golf. Ze probeert de eventuele nieuwe opleving zo klein mogelijk te houden. Daarom gelden de maatregelen nog steeds, zo benadrukt een woordvoerder.