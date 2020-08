Zorgpersoneel UMC Utrecht boos over nieuwe 'coronaroutes': 'We moeten eerst het hele ziekenhuis door'

Onvrede onder zorgpersoneel van het UMC Utrecht over nieuwe looproutes in verband met corona. Het personeel mag vanaf deze week niet meer door de hoofdingang naar binnen, zodat het daar niet te druk wordt.

Volgens een deel van de zorgmedewerkers zorgt de maatregel ervoor dat zij een langere route door het ziekenhuis moeten afleggen. Ze zijn bang dat ze daardoor een hoger risico lopen om besmet te worden met het coronavirus, zeggen ze aan Hart van Nederland.

‘Twee keer langer onderweg’

Een voedingsassistente die anoniem wil blijven vertelt dat zij nu een busbaan en trambaan over moet steken om bij het UMC Utrecht te komen. Vervolgens moet ze met te veel collega’s door een benauwde fietsenkelder om binnen te komen. “We moeten ook nog eens beschermende pakken halen en aftekenen, dus nu moeten we juist het hele ziekenhuis door.”

Ook op het intranet van het academisch ziekenhuis zijn veel ontevreden berichten te lezen. “Ik kijk nu al uit naar de file in de fietsenkelder”, schrijft iemand. “Vanmiddag uitgeprobeerd en wat mij betreft een eenmalige actie, ben twee keer langer onderweg vanaf de parkeergarage naar mijn werkplek”, zegt een ander.

‘Er zijn genoeg ingangen’

Personeel dat zich niet aan de nieuwe looproute houdt, wordt hierop aangesproken bij de ingang. Een woordvoerster van het UMC Utrecht laat aan Hart van Nederland weten dat het ziekenhuis zoveel mogelijk wil proberen om de verkeersstromen te scheiden en dat er genoeg ingangen zijn.

Patiënten, personeel en studenten moeten naar binnen en de nieuwe looproutes zouden het volgens de woordvoerster makkelijker maken om anderhalve meter afstand te houden. Het ziekenhuis staat wel open voor feedback vanuit het zorgpersoneel. “Deze regel is maandag pas ingegaan en we houden constant in de gaten hoe het gaat. Dingen veranderen kan altijd.”