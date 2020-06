Nederlandse touringcarbedrijven gaan de corona-richtlijnen willen dezelfde regels die worden gehanteerd binnen het openbaar vervoer. De ondernemers zijn het niet eens met het afschieten van hun plannen voor versoepeling van de maatregelen. Daarom vervoeren ze vanaf zaterdag 30 mensen per bus, in plaats van de toegestane dertien.

Voor het openbaar vervoer is door de overheid wel een uitzondering gemaakt om dagelijks 30 mensen te kunnen vervoeren, voor de touringcarbranche geldt dat niet. En ook in vliegtuigen reizen meer dan 30 mensen in dezelfde ruimte.

Boetes veranderen niets

Johan Pouw van Pouw Vervoer in Vianen maakt de actie zaterdagavond bekend aan Hart van Nederland. Pouw spreekt naar eigen zeggen over 90 procent van de touringcarbranche. “Het gaat om zo’n 200 familiebedrijven, die er allemaal min of meer hetzelfde in staan.” Eventuele boetes nemen de bedrijven voor lief.

Trein mag wel

Brancheorganisatie KNV Busvervoer heeft de afgelopen weken lang gelobbyd en gewerkt aan een strenge richtlijn om vanaf 1 juni weer 30 mensen te mogen vervoeren. Maar de politie keurde dat plan op het laatste moment af. Simpelweg omdat ze zich aan de noodverordening moeten houden die de 1,5 meter voorschrijft.

Het protocol van de touringcarbedrijven is naar eigen zeggen strenger dan dat voor het openbaar vervoer. “Het is toch raar dat iedereen zomaar in een trein kan stappen, maar bij ons niet”, meent Pouw. “In het OV wordt totaal niet gehandhaafd op het dragen van mondkapjes, bij touringcars draagt iedereen er een. En iedereen moet een gezondheidsformulier invullen. Mocht er toch iets mis gaan, dan is alles terug te leiden en kunnen we alle reizigers op de hoogte stellen. Bij het OV kan dat niet.”

De touringcarbranche hoopt dat het besloten busvervoer, net als treinen en stad- en streekbussen, snel wordt opgenomen in de huidige noodverordening. Mocht de bewuste ongehoorzaamheid geen succes hebben, volgen er mogelijk verdere acties.