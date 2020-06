Wel met de bus of de trein, maar nog niet in een touringcar: 'Zo gaan we failliet'

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen zitten veel touringcarbedrijven nog altijd flink in de rats. Dave Wijdemans van Sabeh Tours uit Berkel-Enschot snapt er niets meer van. “Flink gevulde bussen en treinen, volle vliegtuigen. Allemaal passagiers met een mondkapje op. En wij mogen met onze touringcar nog steeds niet meer dan dertien personen vervoeren.”

Brancheorganisatie KNV Busvervoer heeft de afgelopen weken lang gelobbyd en gewerkt aan een strenge richtlijn om vanaf 1 juni weer dertig mensen te mogen vervoeren. In dat protocol kregen passagiers zelfs een verplichte gezondheidscheck. Maar de politie heeft dat plan op het laatste moment afgekeurd. Simpelweg omdat ze zich aan de noodverordening moeten houden die de 1,5 meter voorschrijft. Voor openbaar vervoer is een uitzondering gemaakt.

Nog steeds overleg

In stille diplomatie is de branche nog altijd in gesprek met het verschillende ministeries, de taskforce, de politie, Inspectie Leefomgeving en Transport en andere belanghebbenden. Ze pleiten ervoor om het besloten busvervoer, net als treinen en stad- en streekbussen, op te nemen in de huidige noodverordening.

Ondertussen hoopt Dave Wijdemans op een snelle oplossing. Maar de tijd om stil te zitten is voorbij, het is tijd om actie te voeren. Hoe die actie eruit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk. “Maar er moet iets gebeuren. Veertig procent van de touringcarbedrijven staan op de rand van faillissement. Het water staat ons aan de lippen.”