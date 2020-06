Ruim een derde Nederlanders ziet tegenstellingen toenemen door antiracisme-demonstraties

Weinig Nederlanders zien positieve gevolgen van de demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Slechts 11 procent voorziet dat de demonstranten het gewenste resultaat zullen bereiken en er meer begrip en minder racisme in de samenleving is. 36 procent denkt dat de tegenstellingen alleen maar worden vergroot.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder 3,266 respondenten.

De meeste mensen denken dat alle antiracismedemonstraties uiteindelijk weinig tot niets gaat opleveren (48%). De afgelopen week waren er op meerdere plekken in het land demonstraties tegen racisme. Aanleiding is het racistische geweld van de politie in de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaan George Floyd stierf toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat.

Sympathie neemt af

In de ruime week sinds de eerste demonstratie op de Dam in Amsterdam is de steun vanuit de Nederlandse bevolking afgenomen. Had eerder nog 49 procent van de bevolking sympathie voor de standpunten van de demonstranten, is de steun voor de demonstraties inmiddels afgenomen. Veertien procent van de respondenten geeft aan achter de demonstraties te staan en vinden dat het om een belangrijke zaak gaat. 29 procent staat er neutraal in, maar steunt het recht op demonstratie.

Verdeeldheid

Aan de andere kant is inmiddels een meerderheid van de Nederlanders tegen de demonstraties. 54 procent van de mensen geeft aan dat de demonstraties kwaad bloed bij hen zetten door de manier waarop de actievoerders hun punt maken. De afgelopen week kwam kritiek op de protesten doordat niet aan de anderhalve meter afstand in het kader van de coronamaatregelen werden gehouden. Ook was er veel weerstand tegen uitspraken van rapper Akwasi die tijdens een demonstratie aangaf dat hij Zwarte Piet zou trappen als hij hem zou tegenkomen.

Zulke uitspraken zorgen alleen maar voor meer verdeeldheid, aldus verschillende panelleden: “Door het aanmoedigen van geweld tegen Zwarte Piet wordt de polarisatie alleen maar groter en werkt zo averechts tegen hetgeen waarvoor ze protesteren.”

‘Punt gemaakt’

Woensdagavond staat opnieuw een protest op de agenda, ditmaal in Amsterdam-Zuidoost. Voor veel mensen is het inmiddels wel genoeg geweest met de protesten. Vier op de vijf (80 procent) vindt dat het punt nu wel is gemaakt. Aan de andere kant vindt 12 procent dat er actie gevoerd moet blijven worden tot er echt veranderingen zijn.

Hierbij is een duidelijk onderscheid te maken naar politieke voorkeur. Bij alle partijen vindt de meerderheid dat het nu genoeg is geweest met de demonstraties, maar onder stemmers van het CDA (92%), FvD, PVV en 50PLUS (allen 89%) is de tegenstand het grootst. De minste weerstand is bij stemmers van GroenLinks (56%), Partij voor de Dieren (67%) en D66 (69%).

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.