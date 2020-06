Woensdag wordt er opnieuw een demonstratie tegen racisme gehouden in de hoofdstad. Deze keer gaan naar verwachting duizenden mensen de straat op in Amsterdam-Zuidoost.

Betogers komen vanaf 17.00 uur samen in het Nelson Mandelapark. Eerst zou het protest plaatsvinden op het aangrenzende Anton de Komplein, maar vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers is de demonstratie in overleg met burgemeester Femke Halsema verplaatst naar het ruimere park. Al meer dan 6000 mensen hebben aangegeven te willen komen.

De eerdere demonstratie tegen racisme op de Dam leidde tot veel kritiek. De organisatie, politie en Halsema rekenden op enkele honderden deelnemers, maar uiteindelijk kwamen er duizenden mensen op het protest af. Hierdoor konden betogers niet anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Spoeddebat met Halsema

De betoging in Zuidoost is op dezelfde dag dat alle ogen op Halsema gericht zijn. De burgemeester moet zich tijdens spoeddebat in de gemeenteraad verantwoorden voor haar beslissing om de demonstratie op de Dam niet af te breken. Ze vreesde dat dit zou leiden tot onrust en mogelijke rellen.

De afgelopen week waren er in meerdere plaatsen in het Nederland demonstraties tegen racisme. Afgelopen woensdag werd het in Rotterdam te druk en besloot burgemeester Ahmed Aboutaleb de betoging voortijdig te stoppen. Hierop ontstonden op enkele plekken opstootjes en relletjes. In andere plekken verliepen de protesten wel rustig en volgens de regels.

