Meeste Nederlanders steunen 'Black Lives Matter'-demonstranten

Een kleine meerderheid van de Nederlanders heeft sympathie met de standpunten van de mensen die protesteren tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder 3066 personen. 49 procent van de respondenten geeft aan sympathie voor de standpunten te hebben, 46 procent heeft dat niet.

Sinds 1 juni zijn er meerdere ‘Black Lives Matter’-demonstraties georganiseerd in Nederland. Aanleiding voor het protest was de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Dit leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

Kritiek

Het protest op 1 juni op de Dam in Amsterdam leidde tot veel kritiek op burgemeester Femke Halsema. Omdat ze begrip toonde dat demonstranten vanwege de massale opkomst de afstandsregels niet respecteerden. Door die discussie raakte het onderwerp van de demonstraties op de achtergrond. Zo reageert een panellid: “Jammer dat er altijd van die relschoppers meelopen, net als bij voetbal. Pure provocatie ME.”

Vrijwel alle respondenten geven aan het doel te steunen, maar sommigen zijn het niet eens met het handelen van de demonstranten. “Ik heb wel sympathie voor de demonstranten, maar niet als ze de daarbij de coronaregels compleet negeren,” laat iemand weten.

Zwarte Piet

Tegenstanders noemen ook veel de angst die ze hebben voor het mogelijk verdwijnen van Zwarte Piet. Daarbij refereren meerdere panelleden ook aan de uitspraken van rapper Akwasi, die tijdens de demonstratie in Amsterdam zei: “Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”. Een respondent reageert daarop: “De originele standpunten met betrekking tot de demonstraties tegen racisme sta ik volledig achter. Maar om zwarte piet hierbij te betrekken gaat een stapje te ver. En wat veel te ver gaat is de haatzaaiende en opruiende taal en de dreigementen.”

Aanpak racisme

Ondanks de kritiek op het handelen van sommige actievoerders leiden de demonstraties wel tot debat over de rol van racisme in Nederland. Het zette premier Rutte ertoe te zeggen dat discriminatie in Nederland een “systemisch probleem” is en “niet alleen een Amerikaans fenomeen”, zo zei hij tijdens een persconferentie. Panelleden vragen zich af wat een goede vervolgstap is voor de demonstraties. “Nee tegen racisme!” zo begint een reactie. “Maar het verleden kun je niet uitpoetsen, daar zal iedereen mee moeten dealen, hoe lastig dat ook soms is. Daar moet je elkaar opzoeken.”

Ook wordt er gekeken naar het aanpassen van het handelen van politieagenten. Zo wil D66 dat het toepassen van de nekklem door agenten verboden moet worden. “Politie voor iedereen moet geen gebruik maken van een techniek die te vaak dodelijke slachtoffers eist. En die ook nog eens symbool is komen te staan voor situaties waarin het geweldsmonopolie gericht wordt op een ongewapend persoon van kleur”, schreef D66 bij het indienen van het plan.