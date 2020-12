Ondanks verbod toch demonstratie tegen lockdown in Hilversum

Ondanks een eerder afgekondigd demonstratieverbod zijn zaterdagmiddag in Hilversum toch dertig tot veertig mensen op de been om te protesteren tegen de lockdown. De groep houdt zich volgens de politie op achter het station. Agenten begeleiden de betogers, de betogers worden gesommeerd te vertrekken.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum verbood vrijdag de demonstratie ‘Stop de Lockdown’. Hij zei er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat de organisatie zich aan de voorgestelde voorwaarden zou houden, zowel op het gebied van de coronamaatregelen als de demonstratieplek.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Locatie afgewezen

Volgens de gemeente Hilversum zijn de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie van de demonstratie. Daarin werd geen overeenstemming bereikt over de plaats waar de demonstratie kon plaatsvinden. De organisatoren van ‘Stop de Lockdown wezen de door de gemeente aangeboden locatie af.

De gemeente zei daardoor niet te kunnen instaan voor de gezondheid van de deelnemers, omstanders en de agenten en handhavers die betrokken zijn bij het toezicht. Actievoerders werden daarom met klem opgeroepen om niet naar de Noord-Hollandse plaats te komen.

Politie te paard in mijn straatje. Politie sommeert anti-corona maatregelen protestanten Hillywood te verlaten of gearresteerd te worden #Hilversum #coronamaatregelen pic.twitter.com/jxyYhsD2UI — Dennis Vink (@dennisrvink) December 19, 2020

Tekst: ANP

Beeld: Caspar Huurdeman