Timelapse: komeet Neowise met het blote oog zichtbaar in Nederland

Het was een prachtig gezicht. In de nacht van vrijdag op zaterdag was komeet Neowise onder andere vanuit Nederland goed te zien. En dat was niet het enige, want op hetzelfde moment waren ook schitterende lichtende nachtwolken aanwezig. Een zeldzame combinatie, aldus Weer.nl

De komeet werd pas op 27 maart ontdekt en is, bij helder weer, komende week nog zichtbaar. De aankomende twee nachten in ieder geval. Liefhebbers moeten dan in noordelijke richting kijken tussen 00.00 en 03.00 uur op een donkere plek.

Lichtende nachtwolken

Het hemellichaam beweegt zich in rondjes om de zon, maar was tot voor kort alleen met een telescoop te zien. Nu dus ook met het blote oog. Tussen 10 en 15 juli verschijnt Neowise aan de avondhemel in het noordwesten. Hij komt vanaf dat moment steeds hoger aan de hemel, maar wordt tegelijkertijd ook minder helder. Met een beetje geluk zie je dan ook nog bijzondere lichtende nachtwolken. Later in de week neemt de bewolking weer toe en is Neowise dus minder zichtbaar.

De komeet vliegt met zijn prachtige staart op een afstand van ongeveer 43 miljoen kilometer langs de zon. Eind juli zal de komeet – als hij dan nog bestaat – niet meer met het blote oog zichtbaar zijn.

Nog meer moois dit jaar

Wel vaker is het de moeite waard om ’s nachts een naar de hemel te kijken. Zo zijn in augustus bijvoorbeeld de talrijke vallende sterren van de Perseïden weer te zien. En op 21 december staan de planeten Jupiter en Saturnus gedurende zeven minuten pal naast elkaar.

Beeld: Roald van Stijn