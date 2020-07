Kijk omhoog vannacht: komeet Neowise mogelijk te zien

Wie de slaap niet kan vatten, loont het om de komende nachten even naar de hemel te staren. Daar verschijnt naar verwachting komeet Neowise, zo voorspelt Weer.nl.

De komeet werd eind maart voor het eerst ontdekt en was toen nog alleen te zien via een telescoop. Nu is het hemellichaam dus ook zichtbaar met het blote oog. De komende nachten schuift hij steeds hoger aan de hemel, waardoor hij minder helder wordt. De beste periode om de komeet te zien, is volgens sterrenkundigen van 10 tot en met 15 juli tussen middernacht en 03:00 uur ’s nachts, op een donker plekje, met zicht op de noordwestelijke horizon.

Uit elkaar gevallen

Afgelopen nacht is de komeet al gespot en vastgelegd op beeld. De verwachting is dat door de brede opklaringen de komende nachten nog meer mensen van het natuurfenomeen kunnen genieten. Toch blijft er een slag om de arm, want ondanks het heldere weer kan de komeet vroegtijdig uit elkaar vallen door de hitte van de zon. Eerder dit jaar gebeurde dat ook bij de kometen Atlas en Swan. Sterrenkundigen verwachten echter dat Neowise na een aantal rondjes om de zon voorlopig nog wel in tact zal blijven.