De politie heeft tientallen nieuwe tips binnengekregen over het ongeluk in Zuiderwoude waarbij afgelopen weekend het 14-jarige meisje Tamar uit Marken waarschijnlijk werd aangereden door iemand die daarna doorreed.

Dinsdagavond deed Tamars moeder Trijntje een emotionele oproep in Op1. “Ik doe een oproep aan de bestuurder zich te melden omdat ik rechtvaardigheid wil voor Tamar”, zei ze in de talkshow. “Ze was heel zachtaardig en lief en is nu in de berm achtergelaten als een beest. Dit gun je haar niet.”

Trijntje, moeder van Tamar: “Alsjeblieft kom over de brug: voel je vrij het gewoon te melden. Verlos jezelf van wat je hebt gedaan.” #Op1 pic.twitter.com/krZRBckf21 — Op1 (@op1npo) July 28, 2020

Sinds de uitzending zijn tientallen tips binnengekomen, meldt de politie woensdagochtend aan Hart van Nederland. Ze gaan vooral over auto’s met verse beschadigingen. Ook melden mensen zich die meedenken over de onderzoeksrichting. “De gouden tip zit er vooralsnog niet tussen”, aldus de woordvoerder. Alle meldingen worden nagetrokken.

Nog steeds onduidelijk

Tamar verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.00 uur haar ouderlijk huis. Nadat er melding was gedaan van haar vermissing ging de politie op zoek naar. Agenten vonden rond 04.00 uur haar lichaam in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Dinsdag bleek dat het fatale letsel dat het meisje had opgelopen, inderdaad het gevolg moet zijn geweest van een aanrijding.

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de dijk trof de politie remsporen aan. Later werden vier auto’s in beslag genomen omdat de wagens “verse schade” hadden. De bezitters zijn gehoord, maar er is nog geen verdachte.

De politie vraagt mensen die de tiener die nacht nog hebben gezien contact op te nemen om een goed beeld te krijgen van wat er met haar is gebeurd, waar ze is geweest en met wie ze heeft gesproken.

