Verwondingen overleden Tamar (14) uit Marken vrijwel zeker door ongeluk

Het is vrijwel zeker dat de 14-jarige Tamar uit Marken overleed aan verwondingen veroorzaakt door een verkeersongeluk. Dat meldt de politie na onderzoek. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het meisje werd aangereden, waarop de bestuurder is doorgereden.

Tamar werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. De politie doet nog onderzoek naar vier auto’s die eerder in beslag zijn genomen en verse schade hadden. De eigenaren van de voertuigen uit Uitdam en Marken zijn gehoord, maar nog geen verdachte.

Zwaargewond

Het meisje verliet zaterdagnacht om 01.00 uur haar ouderlijk huis. Nadat melding was gedaan van haar vermissing trof de politie haar rond 04.00 uur dood aan. Ze had zware verwondingen. Op de dijk trof de politie remsporen aan. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Lees ook: Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak 14-jarig meisje uit Marken

De politie doet een dringend beroep op de betrokken bestuurder om zich te melden. Ook wil zij weten wat er die nacht is gebeurd. Het is dus van groot belang dat getuigen zich melden. De politie spreekt dinsdagavond over de zaak in de talkshow Op1.