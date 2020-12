Thomas stuurt hulpvraag tegen eenzaamheid en krijgt massaal gehoor

”Checken jullie de komende tijd wat vaker bij mij? Ik word niet zo vaak gebeld enzo en ga echt veel alleen zijn en heb het een beetje nodig om mij gezien te voelen.” Direct nadat premier Mark Rutte maandagavond bekend maakte dat we voor de tweede maal een lockdown ingaan, stuurde Thomas Pruijsen uit Nijmegen deze tweet de buitenwereld in.

Honderden mensen pikten het op en stuurden Thomas bericht na bericht. Een flinke opsteker, maar er zijn nog steeds zorgen: ”Ik hoop niet dat het over vier weken alsnog mis gaat bij mij.”

”Ik wil graag dat mensen mij eens bellen met de vraag hoe het gaat, in plaats van dat ik altijd om hulp moet vragen. Daarom stuurde ik die tweet. Ik had niet verwacht dat het massaal werd gedeeld.” Thomas hoopt dat zijn tweet mensen ertoe beweegt om eens een berichtje te sturen naar hun naasten, ook in de tweede lockdown. Doordat hij een kantoorbaan heeft, werkt hij veel thuis. Veel vrienden hebben een relatie, zijn getrouwd of hebben kinderen. Thomas heeft geen rijbewijs of auto om zijn vrienden op te zoeken. Daardoor is hij vaak alleen. ”Ik moet vijf weken alleen doorbrengen. Ik ben soms bang om er aan onderdoor te gaan, aan die eenzaamheid.”

Na het versturen van zijn hulpvraag ging Thomas naar de bioscoop, voor de laatste keer de komende tijd. ”Toen ik terug kwam, zag ik allemaal berichten op twitter. Veel mensen herkenden zich in mijn woorden.”

Bel de huisarts

Die tweet sturen is Thomas’ manier van hulp zoeken nu Nederland de komende weken thuis zit. Huisarts Jeroen Smeets uit Maastricht stuurde op hetzelfde moment een tweet de wereld in: ‘Mochten er mensen zijn die het echt niet trekken nu, zoek hulp. Bel huisarts of huisartsenpost! Wij zijn er voor jullie!’.

“Tijdens de eerste lockdown werd er weinig naar de huisarts gebeld”, begint Smeets. “Nadien kwamen er mensen met ernstige problemen langs, bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst dat kanker bleek te zijn. Of iemand met pijn in de borst, dat bleek een hartinfarct te zijn. Dus daarom denk ik: in godsnaam bel gewoon! Ik wilde laten weten: de huisartsen hebben het goed voor elkaar. Er kan voldoende afstand gehouden worden, het is veilig om te komen. We kunnen beeldbellen of normaal bellen, en dat geldt ook voor psychologen.”

Smeets zit in het Limburgse crisisteam van huisartsen en hoort ook van andere huisartsen terug dat er weinig wordt gebeld. In de eerste lockdown heeft het crisisteam zelfs geadverteerd in lokale kranten en op regionale media om ervoor te zorgen dat mensen de huisartsen bleven bellen met allerlei klachten.

Dus ook klachten als die van Thomas, die eenzaam vreest te worden. Smeets: “Ik ken zijn context niet, maar ik wil hem aanraden zijn huisarts te bellen. Wie weet kan er een mantelzorger aan hem gekoppeld worden of kan hij beeldbellen met een psycholoog. Ze kunnen samen kijken wat er mogelijk is. Maar bel gewoon, ook met psychologische klachten.”

‘Samenleving is aan zet’

De huisarts bellen, dat zou Thomas op dit moment niet snel doen. Dat heeft een reden: hij heeft in een eerder stadium al ruim contact gehad met zijn huisarts en andere professionals. “Als mensen zich nu eenzaam voelen, bel dan inderdaad de huisarts, dat is echt belangrijk. Zelf heb ik al veel therapie gehad en ik weet eigenlijk wel wat ik kan doen om minder eenzaam te zijn. In september liep ik vast en heb ik weer contact gezocht met mijn therapeut. Maar ik vind het jammer dat het meteen professionele hulp moet zijn. Ik vind dat de samenleving ook eens aan zet is.”