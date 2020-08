'Superboa' moet supermarkt Berning behoeden voor nieuwe coronasluiting

Supermarkt Berning in Noord-Deurningen is na een week weer open. Eerder moest de supermarkt zijn deuren sluiten omdat de coronaregels niet goed werden nageleefd. Na de nodige aanpassingen, werden vrijdagochtend de eerste klanten weer met een lach ontvangen.

“We zijn weer open!” vertelt een blije supermarkteigenaar Raymond Berning. “Aan ons ligt het niet meer, wij voldoen nu volledig aan de eisen. We hebben nu zelfs een superboa.” Berning sloot vorige week donderdag gedwongen zijn deuren nadat de veiligheidsregio bij 21 controles, achttien keer een overtreding had waargenomen.

‘Verkeerd moment’

“Het kwam vooral doordat er op zaterdag en zondag teveel mensen in de winkel waren”, verklaart Berning.”Handhavers kwamen precies op de drukke tijdstippen controleren, juist in spitsuur. Precies op het verkeerde moment dus.” Gedurende de rest van de week zouden de coronamaatregelen volgens de eigenaar op orde zijn. “De technische regels waren hier al maanden, zoals de stickers en de desinfectiezuil.”

Om ook in het weekend het maximale aantal personen in de winkel te kunnen handhaven, houden vanaf vandaag de kassamedewerkers in de gaten of mensen met een winkelwagen naar binnen gaan. Ook krijgen vakkenvullers een hesje aan zodat klanten erop gewezen worden 1,5 meter afstand te houden.

Superboa

“Er is een nieuw beroep gekomen: de superboa”, vertelt Berning lachend. “De boa die in de supermarkt handhaaft. Het kost veel geld, helaas. Ik zie het als een leer, een dure les.” Volgens de supermarkteigenaar is zijn winkel nu de veiligste supermarkt van Nederland. “Die ook het strengst gecontroleerd wordt door de overheid.”

Ondanks dat Berning ook wel inziet dat het in de weekenden te druk was in de winkel, vindt hij zijn sluiting ergens wel onterecht. “Ik moest sluiten en andere winkels kunnen op deze manier verder. Bij heel veel supermarkten is de situatie zoals hij eerst hier was.”