Supermarkt weigert te sluiten ondanks bevel veiligheidsregio: 'Ik wil niet de volgende zijn die omvalt'

Supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen gaat donderdag gewoon open, zegt eigenaar Raymond Berning tegen Hart van Nederland. De veiligheidsregio Twente heeft Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

Als de winkel toch opengaat, neemt de veiligheidsregio maatregelen, zegt een woordvoerder. Volgens de veiligheidsregio is de winkel op de Duitse grens diverse malen gecontroleerd en zijn er meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Ook is al een boete opgelegd. “Het houdt een keer op. In die winkel lopen met grote regelmaat meer mensen dan volgens het vloeroppervlak zou mogen. En dan gaat het niet om een incident van klanten die elkaar per ongeluk op te korte afstand passeren, het is er gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.”

‘Mondkapjes en spatschermen aanwezig’

Desondanks zegt winkelbaas Raymond Berning gewoon open te gaan. “Ik doe gewoon de winkel open morgen. Ik wil niet de volgende zijn die omvalt.”

Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. “Wij voldoen aan alle coronamaatregelen. En nog vindt de veiligheidsregio dat wij niet voldoen aan de maatregelen. En dan vraag ik: wat moet ik doen?” Medewerkers dragen mondkapjes en ook zijn er spatschermen in de winkel aanwezig, aldus Berning.

Volgens Berning draait de ruzie met handhavers vooral om foutieve informatie over de winkeloppervlakte. “Ze zeiden dat er maar 14 mensen in de winkel mochten, omdat de winkel 140 vierkante meter is. Ze denken aan oude tekeningen uit de jaren ’60 of ’70.” Inmiddels is de winkel volgens Berning flink uitgebreid naar ruim 500 vierkante meter, maar wordt dat door de boa’s genegeerd.

Ondertussen trekt de gedwongen sluiting van de winkel een zware wissel op Raymond en zijn familie. “Dit wordt straks de eerste dag dat de winkel gesloten is,” vertelt hij. Naar eigen zeggen is hij de eerste winkel in Nederland die om deze reden moet sluiten. “Dit is een klap, financieel en emotioneel. Mijn hele gezin lijdt eronder en ikzelf ook. Ik slaap al nachten niet.”

‘Zorgen dat hij zaakjes op orde heeft’

Ondanks de argumenten van de winkeleigenaar blijft de veiligheidsregio vasthouden aan de sluiting. “Het was handiger geweest als hij de afgelopen 14 weken samen met de mensen die ‘m gecontroleerd hebben tot de oplossing was gekomen,” aldus de regiowoordvoerder aan Hart van Nederland. Berning mag zijn winkel volgens de veiligheidsregio pas weer openen als is vastgesteld dat alle coronaregels worden nageleefd. “We zijn er niet op uit om een zaak te sluiten, bij geen van de duizenden controles die we ondertussen hebben uitgevoerd. Maar in andere gevallen heeft een waarschuwing en een hercontrole geholpen. Een ondernemer moet zorgen dat hij zijn zaakjes op orde heeft.”

