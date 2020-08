Drastische maatregelen dreigen in corona-hotspot Bergen op Zoom: 'Het gaat nu heel hard'

Als het aantal besmettingen in Bergen op Zoom niet omlaag gaan kan een mondkapjesplicht worden ingevoerd. “Misschien eerst in afgesloten ruimten,” vertelt burgemeester Petter aan Hart van Nederland.

“We moeten geen enkel middel schuwen,” zegt Petter. “Mensen zijn de afgelopen dagen te makkelijk met de regels en afspraken omgegaan.” Volgens de burgemeester is er een eind gekomen aan waarschuwen en zal er nu strenger gehandhaafd gaat worden.

Corona-hotspot

Bergen op Zoom scherpt de coronamaatregelen aan omdat het aantal besmettingen in de Brabantse stad rap tempo oploopt. Na Rotterdam en Amsterdam zijn er nu relatief de meeste positieve testen.

Vrijdag werd bekend dat er in de voorgaande week 54 nieuwe besmettingen in de gemeente geteld waren. Daarnaast werden nog eens 50 mensen positief getest in een mobiele teststraat, waarmee het totaal aantal nieuwe besmettingen op 104 uitkwam.

“Daar ben ik van geschrokken,” vertelt Petter. “Ik zie dat supermarkten steeds makkelijker omgaan met de afspraken.” Supermarktmanagers is gevraagd om strenger op te letten, zodat er niet te veel mensen tegelijkertijd in de winkel zijn. Ook is gevraagd om de boodschappenkarretjes en -mandjes weer allemaal te desinfecteren en om goed afstand te houden.

Moskee dicht

Ook bij de El Feth-moskee zijn ze extra alert. Rond het offerfeest vorige week zijn daar een aantal besmettingen geweest, waarna de moskee direct voor twee weken de deuren sloot. “We hebben meteen snel gehandeld, samen met de GGD”, vertelt woordvoerder Najib El Allouchi. Moskee twee weken dicht, mensen opgeroepen om te gaan testen, afstand houden en verder goed aan alle RIVM-maatregelen houden. Het is normaal gesproken een tijd waarbij mensen veel contact hebben, veel bij elkaar thuis komen. Maar je wil niet dat iedereen elkaar gaat besmetten.”

De GGD heeft inmiddels contact opgenomen met de mensen die positief hebben getest, en met hun contacten die naar voren zijn gekomen uit bron- en contactonderzoek. “Ik ben heel blij dat we dat in deze regio nog kunnen doen,” aldus burgemeester Petter. “Het is kijken of we daarmee het vuur kunnen doven. Het gaat nu hard. En we zitten nu nog in de warme maanden, maar als straks de koude maanden komen gaan mensen meer naar binnen en dan is het besmettingsgevaar nog veel groter.”