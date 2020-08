Veertien mensen besmet met corona na feest in Dokkum

Het coronavirus houdt de laatste weken vooral huis in de Randstad en het westen van Noord-Brabant, maar ver daarbuiten is ook een uitbraak ontstaan. In het Noord-Friese Dokkum zijn zeker veertien mensen besmet door één bezoeker van een thuisfeestje.

Volgens de Friese GGD heeft het virus zich voornamelijk verspreid “op een terras in de buitenlucht”. De meeste besmette mensen zijn jongeren die elkaar kenden. Ze zijn in quarantaine gegaan om te voorkomen dat ze het virus verder verspreiden. De GGD in Friesland denkt dat de meeste betrokkenen “nu wel in beeld en getest zijn”.

Volgens de regionale gezondheidsdienst toont de Dokkumer uitbraak aan dat het belangrijk is om ook in de buitenlucht genoeg afstand van elkaar te houden.

Redactie/ANP