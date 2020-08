Eigenaar Raymond Berning van supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen sloot donderdagochtend omstreeks 10.00 uur alsnog zijn zaak. Hij wil het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven. Met tranen in zijn ogen bedankte hij iedereen die langskwam om hem te steunen.

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio had de ondernemer de supermarkt om 8.00 uur ‘s ochtends toch geopend. De veiligheidsregio had Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

De supermarktexploitant had voordat hij openging een bus voor zijn zaak neergezet. Hij zei dat hij dit had gedaan om te voorkomen dat handhavers de supermarkt zouden blokkeren. Onder applaus van omstanders werd de bus om 08.00 uur weggereden en ging de winkel open. In de winkel, die vooral op Duitse klanten is gericht, werden donderdag aanvankelijk gewoon boodschappen afgerekend. Ook sympathisanten van Berning gingen de supermarkt binnen om boodschappen te doen.

Bestuursdwang

Gerritsen had gezegd dat de veiligheidsregio Twente donderdag nog bestuursdwang zou gebruiken om Berning te dwingen zijn winkel te sluiten, mocht hij dat niet zelf doen. Volgens Gerritsen is Berning sinds begin april vele malen gewaarschuwd. Er zijn 18 overtredingen van de coronaregels in zijn supermarkt geconstateerd. “Hij heeft vier maanden lang niets gedaan. Hij maakt er een spelletje van en neemt daarmee ontzettend veel tijd van politie, boa’s, gemeente en GGD in beslag. Dat zou hij zelf niet moeten willen.”