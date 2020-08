Supermarkt Berning 'gewoon open' ondanks bevel veiligheidsregio

De supermarkt van Raymond Berning in het Twentse Noord-Deurningen is donderdagochtend gewoon open gegaan. Dat laat hij weten aan Hart van Nederland. Hij moest zijn winkel van de veiligheidsregio Twente sluiten omdat de coronamaatregelen niet nageleefd zouden worden. Totale onzin volgens Berning.

De supermarktexploitant had voordat hij openging een bus voor zijn zaak neergezet. Hij zei dat hij dit had gedaan om te voorkomen dat handhavers de supermarkt zouden blokkeren. Onder applaus van omstanders werd de bus om 08.00 uur weggereden en ging de winkel open.

Lees ook: Supermarkt weigert te sluiten ondanks bevel veiligheidsregio: ‘Ik wil niet de volgende zijn die omvalt’

“Als ze straks langskomen en ik moet mijn winkel sluiten, moeten ze heel goed uitleggen waarom ik dat moet doen”, laat Berning weten. Even na de opening hebben twee agenten en twee handhavers poolshoogte genomen. Ze vertrokken weer en de supermarkt bleef open.

Verkeerde oppervlakte

Berning moest zijn supermarkt van de veiligheidsregio sluiten omdat er bij meerdere controles te veel klanten in de winkel aanwezig waren. Volgens Berning klopt die constatering niet en berekenen de handhavers het totaal aantal klanten aan de hand van oude tekeningen, van een tijd toen de winkel nog een stuk kleiner was. “Ze zeiden dat er maar 14 mensen in de winkel mochten, omdat de winkel 140 vierkante meter is. Ze denken aan oude tekeningen uit de jaren ’60 of ’70.” Inmiddels zou de winkel zo’n 500 vierkante meter zijn.

OnrechtTV is een petitie gestart naar aanleiding van de berichten over de gedwongen sluiting. De petitie is in korte tijd al ruim 1600 keer getekend. “Heel Nederland staat achter mij”, verklaart Berning. “Ze hebben genoeg van die regels en bureaucratie.”

Bekijk hieronder de reportage terug van woensdag 12 augustus.