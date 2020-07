Suïcidale Charlotte krijgt na 1047 dagen eindelijk intake voor behandeling

Charlotte Bouwman is al acht jaar suïcidaal en wilde dolgraag behandeld worden. Maar de wachtlijsten voor behandeling zijn zo enorm dat er maar geen hulp voor haar kwam. Jarenlang niet, en dat gold voor velen.

Uit protest tegen de ellenlange wachtlijsten bivakkeerde ze twee weken in de hal van het ministerie van Volksgezondheid. Nu, meer dan een half jaar later heeft ze dan eindelijk zicht op hulp.

‘Zenuwachtig maar vooral blij’

Dat heeft dus maar liefst drie jaar geduurd, maar Charlotte is “zenuwachtig maar vooral blij” dat ze op 18 september eindelijk in ieder geval een intakegesprek in de agenda kan noteren. Maar dat zíj nu zicht heeft op behandeling, wil niet zeggen dat haar strijd gestreden is. “Mijn actie houdt niet op, we gaan zeker nog door”, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik heb altijd gezegd dat ik pas ophoud als er aan drie punten voldaan is. Bij twee van de drie punten, zoals de crisisopvang en de wachtlijsten, is dat nog niet het geval.”

Charlotte zal dan twee keer per week een uur worden behandeld, vertelt ze. “Het is een hele intense behandeling. Ik vind het wel fijn dat het niet intern is, zodat ik mijn leven daarnaast ook kan behouden. Ik heb therapie zodat ik kan leven, niet andersom.”