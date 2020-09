De zomer is nog niet voorbij. Het wordt volgende week tropisch warm. Er is zelfs kans op de meest late regionale hittegolf ooit. Dat meldt Weer.nl.

Zondag begint de nazomer met temperaturen van 20 tot 26 graden. Als maandag de wind naar het zuiden draait, wordt het op veel plaatsen in het zuiden zelfs een tropische 30 graden. Dinsdag stijgt het kwik in Brabant en Limburg zelfs tot 32 of 33 graden. Het nazomerweer zou zomaar tot het weekend kunnen aanhouden.

Zeer zeldzaam

Een officiële hittegolf is in De Bilt nog nooit voorgekomen in de septembermaand en dat gaat ook dit jaar niet gebeuren. Dit komt vooral omdat de nachten in deze tijd van het jaar langer worden en de zon minder tijd heeft om het aardoppervlak op te warmen. Toch is een regionale hittegolf halverwege de septembermaand in het zuiden en oosten nog wel een aantal keer gelukt.

Lees ook: Zomer van 2020 eindigt op zesde plaats in lijst warmste zomers ooit

Voor een hittegolf hebben we vijf zomerse dagen op rij nodig (minstens 25 graden), waarvan drie dagen tropisch warm zijn (minstens 30 graden). De laatste keer dat dit in september lukte was in 2016. Weerstation Arcen (Noord-Limburg) noteerde tussen de 10e en 15e van september een regionale hittegolf, waarvan vier dagen boven de 30 graden uitkwamen.

Recordlate hittegolf

Er staat ons na het weekend dus wederom een hete nazomer te wachten. Het enige verschil is dat de zomerwarmte nu nog een paar dagen later start, namelijk op 13 september. Dit is twee dagen later dan de meest late regionale hittegolf ooit in 1947. Of het daadwerkelijk komt tot een regionale hittegolf, moet nog blijken.

Lees ook: Herfst officieel van start: grote kans op winters weer in oktober