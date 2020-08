Deze zomer komt waarschijnlijk op de zesde plaats in het klassement van warmste zomers ooit. Maar met augustus weet je het nooit: als de zon Nederland onverwacht goed gezind is, zou een vijfde plaats nog haalbaar zijn.

Volgens Weer.nl is die kans op basis van de weersverwachting nihil. De zesde plek is een uitgemaakte zaak. Om nog een plekje te stijgen moet de gemiddeld gemeten temperatuur in De Bilt de komende dagen 18,1 zijn en dat “gaat zeker niet meer lukken”, aldus Weer.nl.

De zomer was zonnig en de hoeveelheid regen normaal, maar de komende dagen kan het nog meer gaan regenen, vooral in het westen en noorden. In het zuidoosten van het land is de meeste kans op droge perioden.

Nazomer?

Maar volgende week dreigt het op de valreep nog mooi weer te worden, vooral in de tweede helft. Dan loopt de temperatuur wat verder op, maar het hangt van de invloed van het lagedrukgebied dat uit restanten van de tropische orkaan Laura is ontstaan af of we écht een nazomer krijgen.