Herfst officieel van start: grote kans op winters weer

Het is 1 september en daarmee komt niet alleen de beruchte ‘r’ terug in de maand, ook de meteorologische herfst is officieel begonnen. Terwijl het vooralsnog relatief zacht weer is, is er volgens Weer.nl een grote kans op een vroege en koude winter.

In de komende dagen verandert er nog niet direct iets aan het weer. Nederland staat onder invloed van een hogedrukgebied, wat betekent dat het rustig weer wordt met redelijk wat zon. Lokaal kan er echter wel een enkele bui vallen. Aan het einde van de week neemt de bewolking toe en daarmee ook de regen.

De komende weken zal het orkaanseizoen, nu bezig op de Atlantische Oceaan, van invloed worden op het Nederlands weerbeeld. Zo vormen er lagedrukgebieden uit de restanten van de orkanen, deze kunnen zorgen voor een zuidelijke warme wind richting Nederland. Deze warme lucht wordt dan weer met buien verdrongen als er een koufront vanuit het zuidwesten achteraan komt. Een gelukje: als er een hogedrukgebied ontstaan boven Centraal- en Noordoost-Europa zou het in Nederland nog wat langer warm en zonnig kunnen zijn.

Natuurfenomenen

Vanaf oktober krijgt Nederland waarschijnlijk te maken met andere invloeden. De belangrijkste: La Niña en een negatieve diapool. La Niña is een fenomeen wat ervoor zorgt dat het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust wordt weggedreven. Hier komt dan koud water voor in de plaats. Tegelijkertijd groeit de Indische Oceaan mogelijk naar een situatie waarin het water aan de westkant kouder en aan de oostkant warmer dan normaal zou kunnen worden. Door meteorologen een negatieve diapool genoemd.

Dit kan wereldwijde gevolgen hebben voor het weer. Het lijkt er dan ook op dat er eind oktober, begin november een echte ommekeer komt in het weer in ons land. Het wordt dan snel een koude winter.

Toch staat het nog niet vast dat dit echt het geval gaat zijn. Er is 20 procent kans dat we langer invloed houden van het actieve orkaanseizoen, het blijft dan langer warm en wisselvallig. Ook is er een optie dat La Niña en de negatieve diapool zich nog eerder en sterker ontwikkelen waardoor we nog eerder met koud winterweer te maken kunnen krijgen.

