Stranden overvol: 'Kom niet naar Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk, Scheveningen'

De stranden langs de Noordzee zijn overvol. En de wegen naar die stranden toe ook. De oproep van diverse gemeentes en veiligheidsregio’s is duidelijk: blijf alstublieft weg.

In Den Haag staat het verkeer muurvast en daarom komt de politie met een “dwingend advies/verzoek: kom niet naar Scheveningen”. Ook bij Zandvoort en Bloemendaal zijn alle parkeerplaatsen vol en staat het verkeer vast, dus ook daar vragen de gemeentes mensen om niet meer te komen.

Bij Noordwijk is ook nergens meer een parkeerplek te vinden. “Kom alsjeblieft niet meer onze kant op”, vraagt de gemeente. Katwijk is alleen nog lopend of op de fiets te bereiken. Het strand bij Monster, ten zuidwesten van Den Haag, is ook vol.

Vroege files naar het strand

Het was zaterdag al vroeg druk op de wegen naar Castricum, Bloemendaal, Zandvoort, Rockanje en de Zeeuwse kust. Harald Bermann, waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, raadde mensen aan niet in de file te gaan staan. “Ik hoop dat mensen goed beseffen wat ze doen als ze vertrekken naar de Zeeuwse stranden. Door de drukte verwachten we vandaag en morgen veel verkeer en daardoor files. In deze hitte met je gezin in de auto in de file moet je eigenlijk gewoon niet willen”, waarschuwde hij.

Niet alleen bij zee is het druk. Mensen zoeken ook plassen op: zo is het ook druk bij de Reeuwijkse Plassen en bij Vinkeveen. In Amsterdam is Park Somerlust aan de Amstel afgesloten vanwege de drukte. Ook is het erg druk op plekken als het strand van Lemmer en recreatiegebied Hilgelo bij Winterswijk.

Tekst: ANP

Beeld: Regio 15