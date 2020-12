Oliebollen drive-in aan stukken gereten door storm Bella

De zware storm Bella die sinds zaterdagavond in Nederland woedt, dreunt vooral in de kustprovincies, met hier en daar windkracht 9. Maar ook in het binnenland drukt de storm haar stempel. Zo heeft Bella de prachtig versierde oliebollen drive-in in Westervoort compleet aan gort geblazen. “We hebben nog een paar keer gekeken vannacht, maar het stond stabiel.”

Martijn Wieleman van het gelijknamige zalencentrum in de plaats, organiseert de drive-in samen met de plaatselijke bakker. De drive-in was tweede kerstdag voor het eerst open en bleek direct een groot succes. Met de auto konden mensen hun bestelde oliebollen ophalen. Maar storm Bella kondigde zich aan en er werden voorzorgsmaatregelen genomen. De organisatie dacht dat de boel het wel zou houden. “De voorspelling was dat het hier in deze regio zou meevallen. We hebben er toen maar niet voor gekozen om de tent af te breken, dat zou echt veel werk zijn.”

‘We houden de moed erin’

In de ochtend kwam het gevreesde bericht dat de storm toch behoorlijk had huisgehouden. Martijn nam meteen poolshoogte. “Vijf van de zes tenten zijn kapot, de fronten ook, de houten huisjes waren omgewaaid, de kerstbomen, de verlichting is stuk. Het was allemaal mooi aangekleed.”

Hij verzucht: “We moeten alles opnieuw opbouwen. In een jaar dat toch al zo moeilijk is voor de horeca, is dat wel een strop.” Om strijdvaardig te besluiten: “Maar we houden de moed erin en gaan gewoon door.” De komende dagen wordt alles opgeruimd en opnieuw in elkaar gezet. Op 30 en 31 december gaat de verkoop van oliebollen in de drive-in weer door.

