Winterstorm Bella zorgt voor schade: omgevallen bomen, gekreukte auto's en bieten op de weg

Winterstorm Bella houdt huis in Nederland. Met in de kustprovincies windstoten tot 110 kilometer per uur en landinwaarts tot 85 kilometer per uur, krijgt Nederland het redelijk te verduren. De eerste stormschade is inmiddels dan ook al zichtbaar.

In het Twentse Vroomshoop moest de brandweer uitrukken voor een omgevallen boom aan de Wolfsklauw. De boom belandde deels op een geparkeerde auto, die hierdoor behoorlijk beschadigd raakte. Om verdere schade te voorkomen, gaat de brandweer de boom voorzichtig verwijderen.

Auto knalt tegen boom

Ook op de N267 bij Heusden zorgde een omgewaaide boom voor veel schade. De boom kwam terecht op het wegdek. Een naderende auto kon niet meer uitwijken en knalde er frontaal tegenaan. De schade aan het voertuig is groot. Een correspondent ter plaatse laat weten dat de bestuurder niet gewond raakte tijdens het ongeval.

De bomen vallen elders in het land ook bij bosjes. Onder andere in het Drentse Meppel en het Gelderse Laren werden wegen versperd door gevallen hout. In het centrum van Den Haag viel een boom op een bovenleiding van de trambaan op de Lange Vijverberg. Door de gebroken bovenleiding moeten trams 15, 16 en 17 in het centrum van de stad omrijden, meldt vervoersbedrijf HTM. Ook in het centrum Amsterdam ondervindt het tramverkeer overlast van de wind. Zo is de route versperd op het Koningsplein, waardoor trams 2 en 12 moeten omrijden.

Oliebollenkraam verwoest, bieten op de weg

Bij een oliebollenkraam in het Gelderse Westervoort was het flink bal. De wind kreeg vat op de drive-in-oliebollenkraam en verwoestte een groot deel. Volgens Omroep Gelderland werden partytenten aan flarden gereten, waaiden hekken omver en konden ook kerstbomen de natuurkracht niet weerstaan.

Op de A7 tussen Winschoten en Groningen is een vrachtwagen zondagochtend een lading suikerbieten verloren. Volgens een woordvoerder van de ANWB liggen de bieten verspreid over een aantal kilometers. Rijkswaterstaat is bezig met opruimen. De zuidelijke rondweg in Groningen is deels afgesloten in de buurt van het Julianaplein, dat volgens de politie bezaaid lag met bieten.

Hoe lang houdt winterstorm Bella aan?

Dankzij winterstorm Bella beleven we de tiende stormdag van het jaar. Naar verwachting wordt het in het begin van de middag snel rustiger. Behalve in het oosten van het land, daar blijft het mogelijk tot einde middag nog onstuimig.

