Storm Bella raast over Nederland: code geel voor heel het land

Wie zich buiten waagt zal het niet zijn ontgaan: het waait in Nederland. En hard ook. Storm Bella heeft inmiddels gezorgd voor code geel in heel het land en dat is niet zonder reden. Er komen aan de kust zeer zware windstoten voor tot zo’n 110 kilometer per uur. Landinwaarts waait het krachtig en worden windvlagen tot 85 kilometer per uur verwacht.

Weer.nl meldt dat een regengebied zich vanuit het westen over het land uitbreidt, waardoor het kletsnat wordt. Het kan soms stevig plenzen, vooral rond het middaguur in het westen. Een neerslagsom van meer dan 20 tot 30 millimeter binnen 24 uur zal geen uitzondering zijn.

Stormschade door Bella

Tussen één en twee uur vannacht werd op Texel een uur lang windkracht 9 gemeten. Twee uur laten gebeurde op Vlieland hetzelfde. Daarmee werd Bella officieel een storm, en beleven we zondag de tiende stormdag van het jaar. De zwaarste windstoot, gemeten op Texel, raasde met 116 kilometer per uur. De storm houdt nog tot het einde van de ochtend aan.

De storm zorgde in de nacht van zaterdag op zondag voor schade. In onder meer het Gelderse Laren en het Brabantse Heusden waaiden grote bomen om, die vervolgens de weg versperden voor het verkeer. In Heusden kon een auto de boom niet ontwijken en knalde er frontaal tegenaan. Ook op Twitter komen de eerste meldingen van stormschade al binnen.

Rustiger vaarwater

In het begin van de middag begint het in het westen snel rustiger te worden, in het oosten blijft het nog langer onstuimig en neemt de wind eind van de middag pas af. De regen wordt geleidelijk minder intensief en vooral tegen en in de avond zijn er vaker droge perioden. Met maximaal 6 tot 8 graden is het iets zachter dan normaal, maar de wind maakt het guur.

Vanavond blijft het in het oosten regenachtig. In het westen wordt het overwegend droog en kan het af en toe opklaren. Komende nacht wordt het ook in de rest van het land zo goed als droog. De temperatuur ligt rond een graad of 3, maar als het in de westelijke helft van het land even opklaart kan het afkoelen tot het vriespunt en is kans op mist en gladheid.

Het weer op maandag

Morgenochtend is de rust weer teruggekeerd. Het is dan ook overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vooral in de middag en avond kan een enkele bui vallen. Het wordt maximaal 4 a 5 graden en de zuidoostelijke wind is meest matig.

Morgenavond en in de nacht naar dinsdag koelt het af tot rond het vriespunt in het binnenland. In het zuiden van Nederland kan wat regen en natte sneeuw vallen. In de Limburgse heuvels wordt het mogelijk even wit.

Natte sneeuw op komst?

Dinsdag valt er ook van tijd tot tijd wat neerslag en ligt de maximumtemperatuur met 3 tot 5 graden nog wat lager. Omdat de bovenlucht koud is zou er ook wat (natte) sneeuw kunnen vallen en de kans daarop is het grootst in de Limburgse heuvels.

De laatste dagen van het jaar blijven lagedrukgebieden in de buurt en is de bovenlucht vrij koud. Daardoor is het weerbeeld (licht) wisselvallig en kan er van tijd tot tijd wat neerslag of een bui vallen. Soms kan de neerslag dan ook een winters karakter hebben, maar echt winterweer staat er voorlopig (nog) niet op het programma; de maximumtemperatuur ligt rond of iets onder de 5 graden Celsius en ‘s nachts kruipt de temperatuur richting het vriespunt.